Weer brand Gestüt Lewitz

Op Paul Schockemöhle's Gestüt Lewitz is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand uitgebroken. Daarbij zijn rond de duizend hooibalen opgebrand. Het gaat om een waarde van circa 30.000 euro.

Bij de brand van afgelopen weekend raakten geen mensen en dieren gewond. Medewerkers van Gestüt Lewitz hebben met behulp van machines hooibalen kunnen verplaatsen om te voorkomen dat er een nog groter aantal balen verloren ging.

Het is niet de eerste keer dat de voer- of strovoorraad van Gestüt Lewitz slachtoffer van brand geworden is. Afgelopen najaar, in september 2022, vatte een 500 meter lange rij strobalen vlam. Daarbij gingen 20.000 balen stro verloren. De bliksem was toen de boosdoener. In november 2010 en januari en februari 2011 is er ook een voorraad stro afgebrand. Toen ging het op brandstichting.

Bron: St. Georg