Wie is aansprakelijk voor een ongeval met een paard?

Paardrijden is je lust en je leven. Heerlijk een stuk rijden door het bos of op het strand, oefenen op de manege of een springwedstrijd. Maar paardrijden kan ook gevaarlijk zijn. Want paarden kunnen schrikken en hierdoor steigeren of naar achteren trappen. Hierdoor kan er schade ontstaan.

Omdat paarden sterke dieren zijn en je hoog op een paard zit, kun je ernstig en blijvend letsel aan een ongeluk met een paard overhouden. In dit artikel lees je wie dan aansprakelijk is, voor welk percentage en welke letselschade wordt vergoed.

Hoeveel ongelukken met een paard per jaar?

Jaarlijks overkomen meer dan 30.000 ruiters een blessure tijdens het paardrijden. Soms gaat het om licht letsel waarbij het snel weer beter gaat. Maar liefst 13% van alle ongelukken met een paard waren zo ernstig, dat de ruiter in het ziekenhuis opgenomen diende te worden. Daarbij ging het dan om ernstig letsel. Te denken valt aan botbreuken en een gebroken knie. Maar ook ernstiger letsel kan voorkomen bij een ongeluk tijdens het paardrijden.

Ik ben van een paard gevallen

Een val van een paard met letsel tot gevolg gebeurt honderden keren per jaar. Door dit letsel kun je schade oplopen, dit wordt letselschade genoemd. Nu is het zo dat je niet altijd jouw volledige letselschade kunt claimen als je van een paard valt. Want in de rechtspraak is bepaald dat je vrijwillig op het paard bent gaan rijden. Volgens de rechters in Nederland moet je je daarbij bewust zijn van het feit dat paardrijden gevaar met zich meebrengt.

Rij je op je eigen paard en val je, dan kun je niemand aansprakelijk stellen. Anders is dit als je rijdt op een paard van een vriendin of een manege.

Rij je op een paard van een particulier zoals een vriendin of van familie en loop je letselschade op, dan is artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dit wetsartikel zegt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor alle schade die iemand lijdt door een gedraging van het dier. Dus bij een val van een paard is de bezitter van het dier gehouden je letselschade te vergoeden. Maar omdat je vrijwillig op het paard bent gaan zitten en je je bewust moet zijn van de gevaren van het dier, ontvang je in beginsel de helft van de letselschade. Dit kan op basis van de billijkheidscorrectie 75% of zelfs 100% worden. Bijvoorbeeld als je ernstig letsel aan een ongeluk hebt overhouden.

Is het ongeluk gebeurd terwijl je les kreeg op de manege? Ook dan wordt in ieder geval 50% van de schade vergoed. Maar omdat je nog aan het leren bent, is de kans groot dat 75% of 100% van de letselschade vergoed wordt.

Letselschade door een trap van een paard

Bij een trap van een paard kun je niks aan het ongeluk doen. Daarom wordt alle letselschade vergoed. Denk hierbij aan medische kosten, loonschade bij arbeidsongeschiktheid en smartengeld.