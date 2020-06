‘Wolf welkom in Nederland’, in Duitsland twee jaarlingen dood gevonden

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dat is een van de vandaag gepubliceerde conclusies van een onderzoek in opdracht van minister Schouten. Ondertussen komt uit Duitsland vandaag ook een bericht dat twee jaarlingen vrijwel zeker door een wolf zijn doodgebeten.

Volgens onderzoeksbureau Motivaction staat 57 procent van de Nederlanders positief tegenover hervestiging van de wolf in Nederland. Dat is een stijging ten opzichte van 2012 (45 procent). Toen waren er nog geen wolven in Nederland gesignaleerd. Sinds 2015 zijn er verschillende wolven in Nederland waargenomen en vorig jaar was het eerste ‘gevestigde wolvenpaar’ een feit. 65 procent ziet de wolf als ongevaarlijk en de meeste Nederlanders zullen een natuurgebied niet mijden als ze weten dat ze daar een wolf kunnen tegenkomen.

Vervolgonderzoek

Er komt nog wel een vervolgonderzoek. De afgelopen tijd was er veel aandacht voor een wolf in Noord-Brabant, die tientallen schapen heeft doodgebeten. De minister wil weten of die incidenten invloed hebben op het draagvlak. Schouten wil bekijken of de overlast verder moet worden beperkt, “met inachtneming van de beschermde status van de wolf”.

Naar bericht uit Duitsland

Volgens het onderzoek vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat de wolf welkom is en ondertussen komt vandaag ook een naar bericht uit Duitsland binnen: in de gemeente Nienburg in Nedersaksen zijn twee jaarlingen dood gevonden. De paarden stonden in een kudde van 10 dieren, die onlangs ’s nacht uitgebroken waren uit de wei. Vervolgens werd één jaarling opengereten teruggevonden in de wei en een tweede bleef in eerste instantie vermist. Dit jaarling werd later dood gevonden in een sloot.

99,9% zeker werk van een wolf

Volgens de website dieharke.de is het 99,9% zeker het werk van wolven. Op dit moment worden de kadavers onderzocht om te onderzoeken of het daadwerkelijk, laten de lokale overheden weten op navraag van St. Georg.

FN maakt statement

De FN, de Duitse paardensport- en fokkerijkoepel, heeft een duidelijke mening over de terugkeer van de wolf in Duitsland: die mag niet plaatsvinden als het ten koste gaat van landbouw- en huisdieren.

Bron: Horses.nl/NOS/St.Georg/DieHarke/FN