Bij zaagsel- en houtvezelbedrijf Plospan aan de Industrieweg in Waardenburg is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel aanwezig en verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met de bestrijding van de brand.

Ellen Liem Door

De brand brak rond 15.15 uur uit. De brandweer schaalde al snel op naar zeer grote brand. Tijdens het aanrijden zagen brandweerlieden de grote rookontwikkeling, waarop extra eenheden werden opgeroepen. Inmiddels zijn acht blusvoertuigen, een hoogwerker en verschillende ondersteunende eenheden ingezet.

Opslag zaagsel

In de getroffen loods staan onder meer zaagmachines. Er is geen opslag van zaagsel in het pand, maar wel in omliggende loodsen. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur overslaat naar die gebouwen.

Gladheid

Door het bluswater op de straat en de lage temperaturen gaat de gemeente Westbetuwe de komende uren extra zout strooien voor gladheidbestrijding.

Bron: West Betuwe / Veiligheidsregio / Gelderlander