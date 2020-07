Zeven paarden omgekomen bij brand in Duitse manege

In het Duitse Bad Oeynhausen (Noordrijn-Westfalen) is vanochtend een grote brand uitgebroken bij een manege. Op de manege staan veertig paarden waarvan zeven paarden tot nu toe zijn omgekomen.

Toen de brandweer rond 3.00 uur op de manege in Bad Oeynhausen arriveerde, stond de stal al in brand. Het gebouw, waarin hooi- en strobalen waren opgeslagen, ging volledig in vlammen op. De brandweer kon voorkomen dat de brand zich verspreidde naar de naastgelegen rijbak en een andere stal. Buurtbewoners hebben kort voor de brand een luide explosie gehoord.

Niemand gewond

‘De vlammen verspreidden zich zo snel dat we ze helaas niet konden redden’, vertelde de dochter van de eigenaar. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. De bluswerkzaamheden gingen door tot in de ochtenduren, zo’n 70 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te blussen.

Bron: St. Georg/ Horses.nl