Zeven paarden omgekomen bij hevige stalbrand in Maaseik

Bij een zware stalbrand in het Belgische Maaseik zijn zondagavond zeven paarden omgekomen. De eigenaar van de stal raakte bij het evacueren van de dieren ernstig gewond en werd overgebracht naar het brandwondencentrum voor gespecialiseerde behandeling.

Savannah Pieters Door

Het vuur werd rond 17.30 uur ontdekt in een stal gelegen aan een zijstraat van de Venlosesteenweg. Brandweerkorpsen uit Maaseik, Bree, Maasmechelen en Genk rukten uit om de brand te bestrijden. Ondanks de snelle inzet had de brandweer ongeveer een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen.

Eigenaar raakte gewond bij evacuatie

Voor de komst van de brandweer probeerde de eigenaar de paarden in veiligheid te brengen. Daarbij liep hij ernstige brandwonden op. Een medisch urgentieteam (MUG) verleende eerste hulp ter plaatse, waarna hij naar het brandwondencentrum werd overgebracht.

Stal volledig verwoest, andere gebouwen gered

De stal waar de brand uitbrak is volledig verwoest. Gelukkig kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen gebouwen. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt verder onderzocht door de bevoegde autoriteiten.

Bron: Horses.nl/VRT