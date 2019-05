Zonnepanelen gestolen bij Overijsselse rijvereniging

Rijvereniging De Bosruiters in Den Ham is afgelopen weekend bestolen. Naast een veegmachine, geluidsapparatuur en een laptop zijn ook zonnepanelen met complete bekabeling ontvreemd. De vereniging roept iedereen op om melding te maken als ze iets gezien of gehoord hebben.

De rijvereniging was al eerder doelwit van criminelen. Een week voor de inbraak werden er zonnepanelen ontvreemd van de parkeerplaats. De vereniging heeft een vermoeden dat de twee incidenten een verband hebben met elkaar. Er is al aangifte gedaan bij de politie, maar op Facebook roept de vereniging op om melding te maken als je iets gezien of gehoord hebt.