Zwaargewonde na trap van veulen

In het Brabantse Helmond is een persoon door een veulen getrapt en daarbij zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats bij een weiland aan de Bosweg. De trap heeft het slachtoffer ernstig verwond, waardoor er een traumahelikopter op afkwam om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht.

Veel geluk

“Ik heb veel geluk gehad en alleen wat last van m’n nek en een lichte hersenschudding”, meldt slachtoffer Renske Gravendeel vanuit haar ziekenhuisbed. “Ik heb er zelf weinig van mee gekregen maar de hulpdiensten waren massaal uitgerukt begreep ik, mede omdat het paard nog om me heen liep terwijl ik op de grond lag. Maar het is goed afgelopen.”

Bron: ED/FB