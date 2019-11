Zwaargewonde vrouw Trakehner Hengstenkeuring op weg naar herstel

Op 9 november raakte een vrouw zwaargewond op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster. Het Trakehner Verband laat weten dat de vrouw inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen is en thuis door familie verzorgd wordt. Ze heeft nog intensieve zorg nodig, maar is desalniettemin goed op weg naar herstel.

De vrouw, een ervaren hulp op evenementen, viel met haar hoofd achterover op de vloer en raakte direct buiten bewustzijn. Dit gebeurde omdat de Sir Oliver-zoon Paean een uitweg zocht en tegen de deur bij de uitgang sprong. De deur ging open, maar de vrouw bleef met haar voet onder de deur haken en kwam zo ten val.

Bron: St. Georg

