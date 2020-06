Zweden: zeven paarden uit brandende vrachtwagen gered

Op een autoweg in Zweden is afgelopen donderdag een vrachtwagen met daarop zeven renpaarden in de brand gevlogen. Vier personen konden op tijd uit het brandende voertuig ontsnappen en zijn er in geslaagd alle zeven paarden uit de vlammenzee te redden.

Rond de middag werden de hulpdiensten gealarmeerd over een brandende vrachtwagen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, verkeerden de paarden al in veiligheid en kon er gestart worden met de bluswerkzaamheden. Later werden de hulpdiensten teruggeroepen, omdat het voertuig opnieuw begon te branden.

De paarden werden overgeladen en zijn naar een veilige locatie gebracht. Om dit mogelijk te maken, werd de weg compleet afgesloten.

Bron: Göteborgs-Posten