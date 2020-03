Ontdek de nieuwste innovaties op Dutch Masters Innovation

Tijdens The Dutch Masters, op vrijdag 13 maart 2020, vindt het Dutch Masters Innovation seminar plaats. Op deze dag staan trends en ontwikkelingen in de hippische sector centraal. Tijdens het seminar wordt voor de tweede keer de Dutch Masters Innovation Award uitgereikt. Benieuwd naar de nieuwste innovaties in de hippische sector? Meld je dan snel aan. Gratis!

Met onder andere Rob Ehrens als spreker wordt het sowieso een interessante middag in Den Bosch. De bondscoach doet uit de doeken welke ontwikkelingen momenteel van belang zijn in de springsport. Een ander hoogtepunt van de middag is de uitreiking van de Dutch Masters Innovation Award. Deze wordt niet zomaar vergeven. Eerst geven de drie finalisten een pitch, waarna de jury bepaalt welk product de award mee naar huis mag nemen. De jury bestaat uit Fenna Westerduin, Monique van Hal, Haike Blaauw en René Veldman.

Programma seminar

12.30 uur: Inloop

13.00 uur: Opening door dagvoorzitter Huub Dormans, directeur OndernemersLift+

13.10 uur: Spreker – Anne Rikmanspoel vanuit HAS Hogeschool over innovaties in de hippische sector

13.25 uur: Live pitches door de genomineerden finalisten

14.15 uur: Debat

14.50 uur: Sprekers – Rikkert Koppes en Manon Spermon: hoe gaat het nu met Camarillo Oko, winnaar Innovatie Award 2019

15.00 uur: Spreker – Rob Ehrens over de ontwikkelingen van de springsport

15.15 uur: Uitreiking Innovatie Award

15.30 uur: Feestelijke borrel en afsluiting

Bron: Dutch Masters Innovation