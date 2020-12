Onyschenko’s Gut Einhaus in verkoop

Niet lang heeft Alexander Onyschenko van zijn mooie Gut Einhaus in Herslake kunnen genieten. De omstreden oligarch uit de Oekraïne was of op de vlucht, of zat vast. Nu is zijn landgoed te koop, het indrukwekkende complex gaat via stille veiling van de hand.

Gut Einhaus werd omstreeks 2014 gebouwd. Onyschenko wilde hier een nieuwe start maken. Op het landgoed zouden internationale wedstrijden worden georganiseerd. Zo ver is het nooit gekomen.

In de boeien geslagen

Een jaar geleden werd Onyschenko in Duitsland in de boeien geslagen, ook al had de Duitse staat hem niets te verwijten. Wel ging hij voor zes maanden de cel in. Hij werd weer vrijgelaten omdat de uitlevering aan de Oekraïne niet-ontvankelijk werd verklaard. Er waren concrete aanwijzingen dat de bindende internationale minimumnormen niet werden nageleefd door de Oekraïense gevangenis. Zo rechtvaardigde de rechtbank haar beslissing. Onyschenko trok zich terug op zijn stoeterij Gut Einhaus.

Zijn landgoed staat nu (weer) te koop. Waar Alexander Onyschenko verblijft of waar hij naar toe gaat is niet bekend.

Kijk hier naar de verkoopvideo.

Bron Horses.nl