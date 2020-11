Opheldering LTO: Voor buitenrit of wedstrijd geen registratie nodig

Er is nog vrij veel onduidelijk over de Identificatie en Registratie in de Europese diergezondheidsverordening, die per 21 april 2021 voor paarden gaat gelden. Eerder werd duidelijk dat de eigenaar van een paard verantwoordelijk is voor de registratie, niet de stalhouder. LTO Paardenhouderij verduidelijkt nu een aantal zaken, waaronder buitenritten en wedstrijden.

Bij de eerste berichten over de registratieplicht, leek het alsof ook buitenritten en wedstrijden op vreemd terrein in het nieuwe centrale systeem geregistreerd zouden moeten worden. Dit is niet het geval. LTO: “Buitenritten en wedstrijden hoeven niet te worden geregistreerd als het paard diezelfde dag weer naar de stal, waar deze gewoonlijk wordt gehouden, terugkeert.”

Particulier moet ook registreren

De registratie van een paard moet gedaan worden door de ‘exploitant van het paard’, dit is meestal de eigenaar. Ook particuliere eigenaren met maar één paard moeten hun dier straks registreren in de centrale database van RVO. Hoe dat allemaal precies gaat verlopen is nog niet bekend. Ook is nog niet alle regelgeving vanuit de EU uitgewerkt.

Training en dekstation (soms) uitgezonderd

LTO gaat bij de beantwoording van ‘veelgestelde vragen’ ook in op situaties waarin een merrie naar een dekstation gaat of een paard in training staat. In het algemeen geldt: “Bij een verplaatsing langer dan 30 dagen, dient de exploitant van het paard (dit is meestal de eigenaar – red) er voor te zorgen dat de nieuwe locatie aan de centrale database wordt doorgegeven.”

Bron: LTO / Horses.nl

