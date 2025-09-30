Aeres start nieuwe opleiding tot hoefsmid voor volwassenen

Vanaf januari 2026 start Aeres Training Centre (ATC), in samenwerking met Aeres MBO Barneveld, een nieuwe opleiding tot hoefsmid. "Het is de enige hoefsmedenopleiding in Nederland die specifiek gericht is op volwassenen en biedt een antwoord op het groeiende tekort aan vakbekwame hoefsmeden", meldt Aeres in een persbericht.

In Nederland zijn nog maar ongeveer duizend gediplomeerde hoefsmeden actief, terwijl er bijna een half miljoen paarden zijn. Het vak vergrijst en wachttijden voor bekapping en hoefverzorging lopen op. Met de nieuwe opleiding wil ATC volwassenen (lees: zij-instromers) de kans bieden dit ambacht te leren en zich te ontwikkelen tot zelfstandig hoefsmid.

Bron: Persbericht