Aeres start nieuwe opleiding tot hoefsmid voor volwassenen

Rick Helmink
Aeres start nieuwe opleiding tot hoefsmid voor volwassenen featured image

Vanaf januari 2026 start Aeres Training Centre (ATC), in samenwerking met Aeres MBO Barneveld, een nieuwe opleiding tot hoefsmid. "Het is de enige hoefsmedenopleiding in Nederland die specifiek gericht is op volwassenen en biedt een antwoord op het groeiende tekort aan vakbekwame hoefsmeden", meldt Aeres in een persbericht.

Door Rick Helmink

In Nederland zijn nog maar ongeveer duizend gediplomeerde hoefsmeden actief, terwijl er bijna een half miljoen paarden zijn. Het vak vergrijst en wachttijden voor bekapping en hoefverzorging lopen op. Met de nieuwe opleiding wil ATC volwassenen (lees: zij-instromers) de kans bieden dit ambacht te leren en zich te ontwikkelen tot zelfstandig hoefsmid.

Bron: Persbericht

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like