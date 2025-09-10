‘De instructeur is de spil in het paardenwelzijn’

Het welzijn van het paard staat met stip op de eerste plaats in de instructeursopleidingen die de NCSAH geeft. Paardendierenarts Amber Koppen, die samen met Grand Prix-ruiter Bastiaan de Recht de NCSAH oprichtte, benadrukt dat je een paard alleen iets kunt vragen als hij begrijpt wat je bedoelt én fysiek in staat is het uit te voeren. ‘Opleiden met inzicht en trainen met respect’, is dan ook de visie van de NCSAH.

De NCSAH (Neo-Classical School of the Art of Horsemanship) bestaat sinds 2010. “Vanaf 2007 runden we Equiscio, een trainings- en revalidatiecentrum voor paarden. We revalideerden veel paarden, en als die op een gegeven moment naar huis konden, dan wisten de ruiters vaak niet hoe ze de training konden oppakken. Er waren ook bijna geen instructeurs die goed begrepen hoe een paard nu eigenlijk beweegt of wisten hoe een paard zijn lijf gebruikt”, blikt Koppen terug. Die ontbrekende kennis over de biomechanica van het paard deed Bastiaan de Recht en Amber Koppen besluiten om hun kennis en inzichten te verspreiden. “Want als een lichamelijk probleem voorkomen wordt, dan hoef je ook niet te revalideren. Vanuit dat idee zijn we ons gaan richten op de biomechanica in samenhang met de dressuur en hebben we de NCSAH opgericht.”

NCSAH trajecten

In 2017 werd de NCSAH erkend door de KNHS. De NCSAH biedt verschillende opleidingstrajecten aan, zoals Basic Instructor Classical Dressage, Sports Instructor Classical Dressage en Trainer Classical Dressage. Binnen deze trajecten is het mogelijk extra diploma’s te behalen zoals ORUN 2 aspirant instructeur, ORUN 3 basissport allround instructeur en ORUN 4 instructeur wedstrijdsport.

In het NCSAH opleidingsplan zijn meerdere diepgaande theorievakken opgenomen zoals onder andere biomechanica, trainingsleer, didaktiek, leerprincipes van het paard en inspanningsfysiologie.

Rijtechnische aspecten en oefeningen worden theoretisch onderwezen, zodat een afgestudeerde NCSAH instructeur in de baan niet alleen instructies staat te geven wat een ruiter en paard moeten doen, maar vooral ook het waarom, wanneer en hoe kan uitleggen. En oplossingen kan aandragen wanneer het niet wil, waarbij altijd gekeken wordt of het paard fysiek en mentaal wel in staat is te doen wat gevraagd wordt.

Analyseren

“Waar bij veel instructeursopleidingen op een lesavond iedere student tien minuten lesgeeft, leren wij onze studenten in de eerste plaats vooral te analyseren. Dat kijken en analyseren heeft naar onze mening veel meer waarde. De instructeur geeft een aanwijzing, wat gebeurt er met het paard? Wordt hij er beter van, wordt hij er slechter van, wat zou je niet moeten doen, wat zou je wel kunnen doen? Door het doen ga je ook steeds sneller analyseren. Vervolgens kun je de theorie toepassen om er een les van te maken. Dat is waar wij onderscheidend in zijn, het wijkt af van het ‘gewone’ lesgeven. Het vraagt een andere benadering. De NCSAH is er voor de mensen die zich echt in het paard willen verdiepen, die echt willen snappen hoe je functioneler kunt trainen. Wij proberen studenten ook echt vanaf stap één te leren kijken. Is het paard comfortabel genoeg om te trainen op dit niveau? Zo niet, dan moet je andere stappen nemen, en ga je niet eens trainen. Daarom is het hele managementstuk ook heel belangrijk voor ons.”

Wil om te verdiepen

Iedereen kan aan de opleiding bij de NCSAH te beginnen, er zijn geen toelatingseisen, maar de juiste motivatie is een must volgens Amber Koppen. “Onze studenten moeten zich echt willen verdiepen, ook als het moeilijke stof is. Het is niet ‘even snel een papiertje halen’. Er zijn mensen die in de B rijden als ze binnenkomen en na anderhalf jaar één van de beste instructeurs zijn. Wij durven dus niets over het toelatingsniveau te zeggen, daarom mag iedereen ook mee doen. Wij zeggen op een gegeven moment of iemand er wel of niet aan toe is om examen te doen, maar we hebben ook geen examenverplichting. Je kunt het ORUN examen doen of ons examen, dat is een eigen keuze. En als je de opleiding alleen voor jezelf volgt, is het ook prima. Maar je moet je willen verdiepen en de geleerde theorie om willen zetten in de praktijk.”

Belang van kennis delen

Paardenwelzijn ligt onder het vergrootglas, dat is de afgelopen jaren duidelijk geworden. “De instructeur is de spil in het paardenwelzijn, die komt overal en heeft een grote invloed. Die moet dus meer kennis krijgen over biomechanica en trainingsleer, dat verkrijg je niet in de reguliere ORUN 2 en ORUN 3. Het gaat ons erom dat we mensen meer kennis kunnen bijbrengen. We krijgen ook studenten die zeggen: ‘Jeetje, nu ik dit weet, kan ik eigenlijk niet meer fatsoenlijk in een pensionstal rondkijken’. Dat is precies ons probleem, we zijn best ver heen met z’n allen, en we zullen onze gewoontes moeten veranderen, dat vraagt wel veel. We doen ons best om mensen diepgang mee te geven, waardoor ze echt in staat zijn om te beoordelen of een paard comfortabel is of niet, en of hij comfortabel blijft tijdens de training of dat daar iets in verandert. En als er iets verandert, dat ook op te kunnen lossen. Het vraagt veel kennis en inzicht om een goede instructeur te zijn, dus we streven naar instructeurs die een langere opleiding gevolgd hebben die dieper ingaat op rijtechnieken en biomechanica. Er moet wat veranderen, want er staat echt wel wat te gebeuren.”

12 geboden

“Sinds kort hebben we ‘de 12 geboden van de NCSAH instructeur’ gelanceerd. We hopen hiermee op een positieve manier de bewustwording te vergroten en ervoor te zorgen dat mensen kunnen zien wat een instructeur eigenlijk allemaal moet weten. Met de 12 geboden kan een NCSAH instructeur zich onderscheiden van een elders opgeleide instructeur, want een groot deel van de 12 punten zal een gewone instructeur niet in zijn of haar bagage hebben.”

Verdiepingsgroepen

Naast de instructeursopleidingen biedt de NCSAH ook een viertal verdiepingstrajecten. “Deze hebben we ook opengesteld voor mensen van ‘buitenaf’, dus voor de mensen die ORUN 2, 3 of 4 elders gevolgd hebben en het inzicht hebben gekregen dat ze nog niet alles weten. Zo proberen we in de breedte meer mensen op te leiden. We motiveren instructeurs ook om te blijven leren, daarom geven we ook af en toe een College Tour bij de KNHS en Masterclasses bij de NCSAH in Ter Apel. Instructeurs kunnen een College Tour of Masterclass ook als bijscholing doen, want de KNHS heeft er licentiepunten aan verbonden”, legt Amber Koppen uit.

Werk aan de hand

Amber Koppen en Bastiaan de Recht weten wat er nodig is voor de juiste revalidatie van een paard. Geen wonder dat er ook een verdiepingstraject Werk vanaf de grond/Revalidatie aangeboden wordt. “Het diploma behalen is best lastig, dat doe je er niet zomaar even bij. Mensen met dat NCSAH Work In Hand Instructor diploma kunnen echt wat”, meent Koppen. “Ook mijn collega-dierenartsen krijgen steeds meer belangstelling voor onze benadering. Dat is belangrijk, want met uitsluitend stappen aan de hand ben je er niet, we moeten de paarden mobiliseren en verbeteren en dat kan met het onbelast trainen aan de hand.”

Sinds dit jaar is de NCSAH ook de enige opleider voor ORUN 2 en ORUN 3 Werk aan de Hand diploma’s. Je kunt daarin dus nu ook ORUN examens afleggen. “Heel fijn dat het ons gelukt is om deze opleiding erkend te krijgen door NOC*NSF, daarmee hebben we weer een stap gemaakt.”

