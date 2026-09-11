De instructeur van morgen

Paardrijden is een praktisch vak. Lesgeven ook. Maar wie vandaag beroepsmatig met paard en ruiter werkt, kan niet meer uitsluitend varen op ervaring, traditie en een goed ontwikkeld oog. We weten steeds meer over hoe paarden leren, hoe stress en pijn zich kunnen uiten, hoe het lichaam van paard én ruiter beweegt en hoe training het fysieke en mentale welzijn beïnvloedt. Die kennis hoort wat ons betreft thuis in de dagelijkse praktijk van iedere hippische professional. Daarom omschrijven we het onderwijs van Akasha College als ‘Applied Equitation Science’: wetenschap niet als doel op zich, maar vertaald naar wat er daadwerkelijk gebeurt in de stal en in de rijbaan.

Evidence-based werken betekent daarbij niet dat voor iedere handeling met een paard een wetenschappelijke publicatie beschikbaar moet zijn. Het betekent wél dat we actuele wetenschappelijke kennis gebruiken waar die beschikbaar is, bestaande overtuigingen daaraan durven toetsen en zo objectief mogelijk leren kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Wat zien we? Wat kunnen we meten? Welke verklaring is aannemelijk? En zien we vervolgens ook het effect van onze interventie?

Eerst de basis, dan de details

Studenten doorlopen een zeer breed lesprogramma waarbij alle onderdelen van ‘de basis’ één voor één ruim aan bod komen. De zit en de hulpen van de ruiter, de omgang met het paard. Het verschil tussen leiding geven en leiding nemen. Als een combinatie tegen uitdagingen aan loopt, zit het altijd ‘ergens’ in de basis.

Geen methode

Akasha College leidt geen instructeurs op volgens één vast trainingssysteem. Paarden verschillen in bouw, beweging, karakter, leerervaring en belastbaarheid. Ruiters verschillen minstens zoveel. Een standaardoplossing voor iedere combinatie past daar niet bij.

De student leert daarom systemisch analyseren. Wat zien we bij dit paard? Wat doet deze ruiter? Hoe beïnvloeden beide lichamen elkaar? Is een probleem rijkunstig, biomechanisch, communicatief of didactisch, of speelt er mogelijk iets anders? Het welzijn van het paard – fysiek, mentaal én emotioneel – wordt daarbij gedurende het hele proces meegewogen.

Equitation Science en leertheorie bieden belangrijke gereedschappen. Studenten leren hoe paarden leren, hoe timing en bekrachtiging gedrag beïnvloeden en hoe signalen worden aangeleerd en verfijnd. De First Principles van de International Society for Equitation Science bieden daarbij een wetenschappelijk referentiekader voor begrijpelijke, voorspelbare en zo min mogelijk belastende training.

Akasha-technieken

Biomechanica is de wetenschap die de kwaliteit en de mogelijke beweging van de gewrichten, spieren en ledematen van mens en dier bestudeert. Akasha-technieken werken vanuit een biomechanisch perspectief, de beweging van paard en ruiter worden geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van de klassieke mechanica van Newton en zijn opvolgers.

Paard én ruiter onder de loep

Bij een probleem beginnen we niet automatisch met het corrigeren van het paard. De ruiter vormt letterlijk een belangrijk deel van de omgeving waarin het rijpaard moet functioneren.

Daarom nemen functionele humane én hippische anatomie en biomechanica een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Studenten leren hoe een paard gezond kan bewegen én hoe houding, balans, spierspanning en bewegingspatronen van de ruiter daarop van invloed zijn.

Vakkenpakket

De opleiding omvat onder meer klassieke dressuur en ethiek; anatomie, biomechanica en bewegingsleer van paard en mens; ethologie en paardengedrag; uitgebreide leertheorie; hulpenleer; analyse van houding en zit; bouw en functie van het paard; didactiek en pedagogiek; communicatie en lichaamstaal; les- en trajectplanning en vooral veel praktijk.

Praktisch en functioneel

Theorie wordt binnen Akasha College steeds functioneel teruggebracht naar de praktijk en praktijkervaring weer naast theorie gelegd. Studenten rijden, analyseren paarden en ruiters, bespreken casussen en geven lessen aan verschillende combinaties en niveaus.

Een goede instructeur hoeft niet op iedere vraag onmiddellijk een antwoord te hebben. Die moet vooral geleerd hebben de juiste vragen te stellen. Dat is voor Akasha College de kern van modern hippisch beroepsonderwijs: kennis, rijkunst en wetenschap niet tegenover elkaar zetten, maar ze samen gebruiken om betere beslissingen te nemen. Voor paard én ruiter.

Akasha College Opleiding Trainer-Instructeur

80 lesdagen in 2 jaar, CRKBO geregistreerd, verzekering mogelijk tot en met M-niveau dressuur, met eigen of schoolpaard, locatie Leiderdorp



Meer informatie: www.akasha-college.nl

Contact: [email protected]

Aanstaande zondag test Akasha College op Horse Event een visueel beoordelingsprotocol zonder cijfers én zonder namen. Lees er hier meer over.

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