De oplossing ligt niet altijd bij het paard

Een paard dat aan één kant minder makkelijk buigt, impuls verliest of niet goed op een hulp reageert: al snel zoeken we de oorzaak bij het paard. Maar wat als de ruiter een belangrijke schakel blijkt? Met 2W Motion richt Nienke de Wolff zich op ruitertechniek, motoriek en de wisselwerking tussen ruiter en paard. Niet om iedere ruiter in hetzelfde plaatje te krijgen, maar om hem functioneler en preciezer te leren bewegen in het zadel.

“Wat ik veel zie, is dat mensen enorm gericht zijn op hun paard en daar het beste voor willen”, vertelt Nienke de Wolff. “De oplossing voor een probleem wordt daardoor vaak bij het paard gezocht, terwijl die heel goed bij de ruiter kan liggen. Dat wordt nog onderschat.”

Een paard dat linksom makkelijker buigt dan rechtsom is daarvan een eenvoudig voorbeeld. Uiteraard moet worden uitgesloten dat het paard fysiek iets in de weg zit, benadrukt De Wolff. “Maar de ruiter kan wel degelijk invloed hebben op zo’n verschil. Als het paard op één hand impuls verliest, kan dat bijvoorbeeld komen doordat een ruiter het paard langere tijd asymmetrisch belast.”

Meer dan houding en zit

Met 2W Motion kijkt De Wolff daarom niet alleen naar wat er in het zadel zichtbaar is, maar juist naar de oorsprong daarvan. “Een bewegende hand of een been dat niet stil ligt, is wat je aan de buitenkant ziet. Ik wil weten waar zoiets vandaan komt en hoe we het systeem beter kunnen laten functioneren.”

Daarvoor begint iedere ruiteranalyse zonder paard. “Een groot gedeelte van wat in het zadel misgaat, kun je op de grond al onderscheppen. Hoe iemand zonder paard beweegt, zie je terug zodra diegene in het zadel zit.”

Dat betekent niet dat 2W Motion naar één ideale ruiterhouding streeft. Integendeel. “Iedereen is asymmetrisch en iedereen heeft zijn eigen bouwpakket. Helemaal recht worden we nooit. Het gaat erom dat je de aansturing kunt aanpassen. Ik wil ruiters niet in een modelhouding krijgen; het moet functioneel zijn voor ruiter én paard.”

Juist wanneer het gevraagde niveau stijgt, wordt die verfijning volgens De Wolff belangrijker. De ruiter moet kleine, nauwkeurige bewegingen kunnen maken en zich bewust zijn van zijn eigen motoriek. Gevoel blijft daarbij essentieel, maar is niet onfeilbaar. “We denken bijvoorbeeld vaak dat we symmetrisch zitten, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Door beweging zichtbaar en meetbaar te maken, kun je veel gerichter finetunen.”

Van wetenschap naar rijbaan

De fascinatie voor die wisselwerking ontstond tijdens De Wolffs jaren in de voltigesport. Vanuit die topsportachtergrond verdiepte ze zich steeds verder in het menselijk lichaam en volgde ze meerdere opleidingen. Momenteel studeert ze daarnaast psychologie aan de universiteit om de neurologische aansturing van het mensenlichaam nog beter te leren begrijpen.

Wetenschappelijke inzichten vormen een belangrijke basis onder 2Wmotion, maar De Wolff wil vooral de vertaalslag naar de praktijk maken. Dat doet ze via individuele begeleiding, online trainingen en cursusdagen. De volgende stap is een opleiding voor instructeurs.

Die behoefte kwam uit de praktijk. “Er zijn veel instructeurs die begrijpen hoeveel invloed een ruiter op het paard heeft, maar nog zoeken naar de kennis en handvatten om daar gericht mee aan de slag te gaan.” Tijdens de cursusdagen combineert De Wolff daarom theorie en wetenschap met bewegingsanalyse en casusruiters in de rijbaan. “Voor mij is het geslaagd wanneer iemand ziet wat er aan het paard verandert zodra de ruiter iets anders doet.”

Uiteindelijk hoopt De Wolff dat kennis over ruitertechniek een vanzelfsprekender onderdeel van de paardensport wordt. “Ik zou het juist mooi vinden als er meer mensen komen die zich hiermee bezighouden. Als we ruitertechniek echt serieus gaan nemen en het een standaard onderdeel van opleidingen wordt, hebben we een belangrijke stap gezet. Beter leren rijden draait voor mij uiteindelijk niet om het perfecte plaatje. Het draait om een ruiter die zijn eigen lichaam zo goed leert aansturen, dat het paard vrij en optimaal kan bewegen en ontwikkelen, zonder de ruiter te hoeven compenseren.”

Over 2W Motion

2W Motion is de trainings- en opleidingsmethode van ORUN5-instructrice Nienke de Wolff, gericht op de beweging, motoriek en aansturing van de ruiter en de invloed daarvan op het paard. Ruiters en instructeurs leren niet alleen herkennen wat er in het zadel gebeurt, maar vooral waar bewegingspatronen vandaan komen en hoe ze die kunnen verbeteren. Het aanbod bestaat uit individuele begeleiding, online trainingen en cursusdagen. Daarnaast start De Wolff met een opleiding waarin instructeurs leren de visie en werkwijze van 2W Motion zelfstandig in hun trainingen toe te passen. Meer informatie is te vinden op www.nienkedewolff.com.

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