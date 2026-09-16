Hogeschool Van Hall Larenstein en Eisma Horsesmedia introduceren nieuwe cursussen

De ontwikkelingen in de paardensport gaan snel. Om afgestudeerden maar ook alle anderen in de paardenwereld in de gelegenheid te stellen om nieuwe en langer bestaande kennis tot zich te nemen, werkt Hogeschool Van Hall Larenstein samen met Eisma Horsesmedia aan een pakket nieuwe cursussen. Daarin wordt online leren gecombineerd met leren in de praktijk. De eerste cursus staat klaar, maar er zit nog veel meer in het vat. HVHL-docent Hans van Tartwijk, één van de initiatiefnemers: “Er zijn zo veel onderwerpen die interessant zijn en waar zo veel over te leren valt.”

Esther Berendsen Door

Als je geïnteresseerd bent in paarden kun je best veel cursussen of opleidingen volgen. Van college tours tot meerjarige opleidingen en van webinars tot e-learnings over uiteenlopende onderwerpen; voor de leergierige paardenliefhebber lijkt de keuze reuze. De vraag is dan ook: waarom voegen Van Hall Larenstein en Eisma Horsesmedia hier nog meer cursussen aan toe? We legden de vraag voor aan Hans van Tartwijk, docent en opleidingscoördinator bij HVHL. “Er gebeurt heel veel qua kennisontwikkeling en er is ook heel veel behoefte om te leren”, legt Hans van Tartwijk uit. “Daarbij merk ik ook dat er veel behoefte is aan betrouwbare informatie, het echte verhaal. Wat zit er achter deze aanpak, waarom zou ik het zo doen, wat kan er beter? Als hbo-instelling zijn wij de verbindende schakel tussen de wetenschappelijke kennis en de praktijk. Dat is gewoon een mooie rol, want met wetenschappelijke kennis zonder praktische vertaling kun je als paardenprofessional of -liefhebber niet zo veel.”

Kennis voor de sector

Een hbo-instelling biedt meer voordelen, vervolgt Van Tartwijk. “Als hbo doen we in eigen huis praktijkgericht onderzoek. Dat is gedegen onderzoek. Onderbouwd en zonder commercieel belang. Er is dus heel veel kennis aanwezig op school en het zou mooi zijn als daar niet alleen de hbo-studenten van kunnen profiteren, maar de paardensector in volle breedte. Dus ja, ik denk dat we iets toe kunnen voegen. De samenwerking met Eisma Horsesmedia, uitgever van de Paardenkrant en Horses.nl, is logisch omdat zij een groot bereik en de online kanalen hebben. Samen kunnen we echt iets moois neerzetten.”

De theorie wordt aangeboden via online modules, met video-colleges van – in dit geval twee – docenten die de cursus geven. “Die kennis kun je tot je nemen en toetsen op het moment dat het jou uitkomt. Daarnaast bevat deze cursus twee praktijkdagen, waarop je onder leiding van dezelfde docenten de bak in gaat. Uiteindelijk is werken met paarden een praktijkvak, dus we vinden het heel belangrijk om daarvoor naar praktijklocaties toe te gaan en paarden te zien, voelen en ruiken.”

Sneller stromen

De verspreiding van kennis in de paardensector gaat volgens Van Tartwijk niet hard genoeg. “Aan de praktijkkant vind ik dat het niet snel genoeg gaat. Juist omdat er veel nieuwe kennis is, moet die sneller gaan stromen. Van oudsher is dit een traditionele sector, een van ‘zo doen we het al jaren’. Maar die luxe hebben we niet meer. Vanwege de kosten, de snelheid waarmee informatie online verspreid wordt, vanwege de kritische consument en de wereld die meekijkt. Er zijn veel dingen die slimmer en beter kunnen en het is geweldig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik kan zo tien onderwerpen opnoemen waar we mee aan de slag willen en kunnen. Wat dat betreft is het echt cherry picking. Maar we hebben besloten om met één onderwerp te beginnen en het stapsgewijs verder uit te bouwen.”

Eerste onderwerp: beweging

Sharon Rechterschot (links, docent, onderzoeker HVHL en bewegingsanalist) en Roxanne van der Tol (docent, ORUN-wedstrijdsport Instructeur en gecertificeerd NOC*NSF Coach) zijn de twee docenten van de eerste cursus. Foto: HVHL

De eerste cursus van Horses Academy by Van Hall Larenstein gaat in op het bewegende paard. In de cursus leren de deelnemers bewuster en systematischer kijken naar de beweging van een paard. Ze ontdekken welke rol onder meer anatomie, bouw en biomechanica spelen en leren van daaruit bewegingspatronen beter herkennen en duiden. “Dit onderwerp lag voor de hand als eerste keuze: beweging is hét product van het paard”, licht Van Tartwijk toe. “Er is bovendien veel kennis over, die ook deel uitmaakt van het hbo-programma. Nu maken we deze kennis voor een bredere groep beschikbaar.”

Beweging paard: van zien naar begrijpen

In deze cursus leer je bewuster en systematischer kijken naar de beweging van een paard. Je ontdekt welke rol onder meer anatomie, bouw en biomechanica spelen en leert van daaruit bewegingspatronen beter herkennen en duiden. De cursus is bedoeld voor ruiters, fokkers, africhters en andere paardenprofessionals- en liefhebbers.

Waarom deze cursus?

• Je leert de beweging van paarden objectief en systematisch analyseren;

• Je herkent afwijkingen en mogelijke risico’s vroegtijdig;

• Je verbindt kennis van anatomie en biomechanica met de praktijk;

• Je draagt bij aan blessurepreventie en verbetering van paardenwelzijn;

• Je leert herkennen wanneer actie nodig is of een expert moet worden ingeschakeld;

• Je kunt onderbouwde informatie delen met dierenartsen en andere deskundigen.

Onderwerpen:

• Anatomie: bouw, spieren en gewrichten

• Biomechanica en bewegingsleer

• Afwijkende bewegingsvormen

• Beoordeling beweging van het niet-gereden paard

• Beoordeling beweging van het gereden paard

Wanneer?

Aanmelden vanaf 1 november, starten wanneer jij wilt.

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