In twee jaar een hbo-diploma in de hippische sport: Onderwijs, ORUN en nauwe samenwerking

Leren in de praktijk, je verdiepen in trainingsleer, biomechanica, voeding en gezondheid en tegelijkertijd kunnen werken aan branche-erkende ORUN-kwalificaties van de KNHS. De studierichting Hippische Sport van Hogeschool Van Hall Larenstein combineert het allemaal in een tweejarige hbo-opleiding. De studie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties uit de hippische sector en is de enige tweejarige hbo-opleiding in Nederland die volledig gericht is op hippische sport.

In deze associate degree leren studenten onder anderen hoe ze paarden en paard-ruitercombinaties kunnen analyseren, met aandacht voor prestaties én welzijn. Tegelijkertijd ontwikkelen ze zich tot praktijkgerichte professionals die een hippisch bedrijf kunnen runnen of als instructeur, trainer of ondernemer aan de slag kunnen. Binnen het programma is ruimte om te werken aan branche-erkende ORUN-kwalificaties van de KNHS om instructeur te worden.

Leren van én in de praktijk

De verbinding met het beroepenveld staat centraal. Studenten zijn twee dagen per week actief in de praktijk en brengen hun ervaringen en casussen mee naar de hogeschool.

“Wij vinden het belangrijk dat onze studenten klaar zijn voor de toekomst en voor een branche die snel verandert,” vertelt Roxanne van der Tol, docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein. “Het is heel waardevol dat zij complexe vraagstukken vanuit de bedrijven meteen kunnen inbrengen in hun lessen op school. De vaardigheden die ze dan opdoen, gecombineerd met actuele en diepgaande kennis van het paard, de inzet van paarden en de sport, maken hen tot praktijkgerichte experts die zich blijven ontwikkelen. Deze studenten gaan straks echt iets bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze sector.”

Opleiding ontwikkeld met het werkveld

De hippische sector is de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Werkgevers zoeken experts die actuele kennis van het paard en de ruiter kunnen combineren met vaardigheden op het gebied van coaching, communicatie en ondernemerschap. Ook is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de inzet van paarden, met oog voor hun welzijn en gezondheid, en werkt de branche steeds vaker met nieuwe technologieën. Hogeschool Van Hall Larenstein ontwikkelde de Associate degree Hippische Sport dan ook samen met organisaties en bedrijven uit de sector.

Van associate degree naar bachelor

Studenten die verder willen studeren, kunnen na het behalen van deze associate degree instromen in het derde jaar van de bachelor Equine, Sports and Business. De opleiding Hippische Sport is een studierichting van de Associate degree Diermanagement en start in september 2027 op Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Velp.

Kennismaken bij Horse Event en tijdens de Open Dagen

Wie meer wil weten over de nieuwe opleiding, kan binnenkort kennismaken met Hogeschool Van Hall Larenstein tijdens Horse Event op 12 en 13 september. Bezoekers kunnen er meer te weten komen over de Associate degree Hippische Sport en over de andere mogelijkheden om zich via het hbo verder te ontwikkelen binnen de hippische sector.

Op 20 en 21 november organiseert de hogeschool Open Dagen. Ook daar zijn alle geïnteresseerden van harte welkom om kennis te maken met de opleidingen.

Meer informatie: https://www.hvhl.nl/opleidingen/associate-degree/hippische-sport-ad/

Bron: Persbericht