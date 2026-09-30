Joker, simulator, games en VR-technologie: Yuverta-studenten klaar voor de toekomst met extra tools en juiste mindset

Met een VR-bril op wordt de anatomie van het paard veel inzichtelijker dan via een platte afbeelding. Het maakt bijvoorbeeld veel begrijpelijker waarom een veterinair spoedgeval als een gedraaide darm zo gevaarlijk is. Hoe handig is het om in een game alle facetten van ondernemen zelf te ervaren, zonder dat je ‘in real life’ failliet gaat na een paar verkeerde beslissingen? In de mbo-opleidingen Paardensport en -houderij en Equine sports and management bij Yuverta kan het allemaal, met maar één doel: studenten optimaal voorbereiden op hun toekomst in de hippische sector.

“Tijdens hun stage verdiepen studenten niveau vier zich in de bedrijfsvoering van een bestaand bedrijf”, vertelt Jorien Hermes, vakgroepvoorzitter van Team Paard bij Yuverta. “Daar kijken ze kritisch naar en ze doen aanbevelingen voor optimalisatie. Dan werken de studenten met geschatte gegevens die niet altijd aansluiten bij de werkelijkheid. In de serious game die onze studenten op school spelen, Stable Success genaamd, gaan ze aan de slag met hun eigen onderneming. Dan komen ze er soms achter dat ze geen geld overhouden voor de dierenarts, of het hooi of stro. Ze werken met realistische gegevens, aangeleverd door de FNRS. Als het misgaat en het bedrijf gaat failliet, kunnen ze terugkijken: welke stappen heb ik gezet en waar had ik andere keuzes kunnen maken?”

Aansluiten bij belevingswereld

“Het sluit aan bij de belevingswereld van onze studenten”, vult Denise Verwey vanuit het team aan. “We kijken continu welke innovaties er zijn en hoe deze toegepast kunnen worden in het onderwijs van Yuverta. De wereld is niet meer hetzelfde als tien of twintig jaar geleden, dus de studenten ook niet en daar moeten we ons als onderwijsinstelling op aanpassen. De vraag is altijd: welke skills heeft de student straks nodig en hoe kunnen we aansluiten bij zijn of haar belevingswereld? Dat doen we onder andere door gebruik te maken van een online leeromgeving met video’s, teksten, afbeeldingen, vragen en korte games om kennis te testen. Als er nieuwe tools zijn onderzoeken we of we het onderwijs daarmee nog beter kunnen maken.”

Koppeling met praktijk

De Joker en de Eventing simulator zijn twee andere technologische hulpmiddelen waar Yuverta gebruik van maakt. Op de locaties in Dordrecht en Roermond staat een Joker, waarmee studenten aan de slag gaan met hun houding en zit. “Ze kunnen daarop heel goed leren voelen wat het effect is van hun zit. We proberen er altijd voor te zorgen dat degene die de praktijklessen verzorgt ook aanwezig is bij de sessies op de Joker. Want juist die koppeling tussen het oefenen en de praktijk is heel waardevol.”

Eerste sprongetjes

Hetzelfde geldt voor de trainingen met de Eventing simulator, die in Houten staat. “Deze simulator kan dressuur, springen, eventing en buitenrijden en heeft verschillende paarden waar je uit kunt kiezen, van E-pony tot Grand Prix-paard. Een onzekere student kan hierop bijvoorbeeld zijn eerste sprongetjes maken, met een instructeur heel dicht in de buurt.”

“Het is niet dat de eventuele angst voor het springen ‘in het echt’ dan direct weg is”, legt Verwey uit. “Een paard reageert anders, is natuurlijk niet zo voorspelbaar als de simulator. Het mooie is dat de instructeur terug kan grijpen naar het gevoel dat de student had op de simulator. ‘Weet je nog, het is belangrijk om te denken aan je ademhaling.’ Ook dit is weer een extra oefenmogelijkheid, die de praktijk niet vervangt maar de leerervaring wel completer maakt.”

Nieuwsgierig zijn

De VR-bril wordt vanaf volgend schooljaar voor het eerst ingezet. “Dat is, net als bij de andere innovaties, voor ons als school ook ‘learning by doing’, waarbij we steeds feedback van studenten vragen. Zij moeten ermee aan de slag, dus we horen graag van hen wat wel en niet werkt. Voor docenten betekent dit ook een omslag in hoe zij werken. Van ‘kennisoverbrenger’ worden zij naast vakexperts nu veel meer begeleiders.” Jorien Hermes vult aan: “Het belangrijkste dat we willen bijbrengen is misschien wel de mindset. Nieuwsgierig en kritisch zijn en blijven, gebaseerd op kennis de juiste vragen stellen en daardoor met elkaar in gesprek komen over wat het beste is voor de paarden.”

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