Lector Inga Wolframm benoemd tot gastprofessor in Zweden

Prof. dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), is per 1 oktober 2026 benoemd tot gastprofessor bij Wången in Zweden. De komende drie jaar gaat zij samen met Wången werken aan een structurele onderzoeksagenda voor de paardensector. De samenwerking verbindt onderzoek, onderwijs en praktijk en wordt mede mogelijk gemaakt door Hoofstep.

Centraal staan vraagstukken die steeds belangrijker worden voor de paardensector: hoe kunnen paarden zo worden gehouden en getraind dat hun welzijn en natuurlijke gedragsbehoeften worden ondersteund? Hoe kunnen paardenhouderijen bijdragen aan natuur en biodiversiteit? En wat is ervoor nodig om nieuwe kennis daadwerkelijk toe te passen in de praktijk?

“Er is al ontzettend veel kennis en praktische expertise aanwezig binnen de paardensector. De interessante vraag is hoe we die kennis nog beter kunnen benutten”, zegt Wolframm. “Bij Wången kunnen we aan de slag met concrete vragen van studenten, docenten en professionals. Door die vragen zorgvuldig te onderzoeken, kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen en ervoor zorgen dat die kennis weer terugkomt in de praktijk.”

Onderzoek en onderwijs komen samen

Wången brengt hiervoor medewerkers en studenten uit verschillende disciplines samen in een nieuwe onderzoeks- en ontwikkelgroep. Onderzoeksvragen uit de dagelijkse praktijk worden onderzocht en de resultaten vervolgens direct verbonden aan onderwijs en beroepspraktijk. Zo kunnen verschillende projecten op termijn bijdragen aan een bredere kennisbasis voor de paardensector.

“Wången heeft een unieke combinatie van onderwijs, paarden, faciliteiten en expertise. Die combinatie willen we veel bewuster benutten”, zegt Anna Wersén, CEO van Wången. “Door medewerkers en studenten bij het onderzoek te betrekken, kunnen we vragen uit onze dagelijkse praktijk onderzoeken, kennis opbouwen en de resultaten rechtstreeks terugbrengen naar ons onderwijs en de paardensector.”

Werken aan duurzame paardensystemen

De samenwerking sluit aan bij Wolframms bredere onderzoek naar duurzame paardensystemen. Daarin staan het welzijn van paarden, de leefomgeving, menselijk gedrag en professioneel handelen niet los van elkaar, maar worden ze in samenhang onderzocht.

Hoofstep ondersteunt de gastprofessorpositie als founding sponsor. Het Zweedse bedrijf ontwikkelt sensortechnologie waarmee het gedrag en welzijn van paarden continu kan worden gemonitord. De technologie kan door studenten en medewerkers van Wången worden ingezet voor onderzoek naar onder meer gedrag, verzorging en welzijn. De verzamelde data kan vervolgens bijdragen aan bredere onderzoeksprojecten.

Voor Hogeschool Van Hall Larenstein past de samenwerking bij de ambitie om praktijkgericht onderzoek en onderwijs nauw te verbinden met maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in het werkveld.

Bron: Persbericht