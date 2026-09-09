NHB Deurne: instituut dat van vele meisjes en jongens paardenvrouwen en -mannen maakte

In 2013 besloot Helicon dat er een einde kwam aan NHB Deurne. De leerlingen die er waren mochten de opleiding afmaken, maar er werden geen nieuwe leerlingen aangenomen. In 2016 verlieten de laatste leerlingen het centrum. Met het verdwijnen van de hippische opleiding in Deurne verloor Nederland een instituut. Door de strenge eisen en de strenge maar rechtvaardige aanpak vond er in de verschillende opleidingen een natuurlijke selectie plaats. Na drie jaar was het kaf redelijk van het koren gescheiden en konden Deurne-gangers overal een baan vinden. In de Paardenkrant nr. 37 blikt Deurne-alumnus Pim Koudijs terug op de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding.

Hoe zag een dag op Deurne eruit? “Om 6.00 uur werd je gewekt en een half uur later diende je op stal te zijn, waar de dag begon met uitmesten, je paard poetsen en vegen, heel veel vegen. Om zeven uur was het ontbijt in het restaurant. Om acht uur begonnen de lessen. Je kreeg iedere dag twee uur rijles. De ochtendles was vaak dressuurmatig en in de middag volgde het springen. Donderdagochtend kreeg je een uur zitles. Je mocht je paard even losrijden waarna de beugels eraf moesten en je drie kwartier verschillende zitoefeningen moest doen. Dat was de enige les waarbij je zonder rijjasje mocht rijden. Op woensdag reed je maar één keer en kregen de leerlingen in de middag lichamelijke opvoeding in de gymzaal. Ook mennen (één- en tweespan volgens het originele Achenbach-systeem), voltigeren, longeren (met enkele en dubbele longeerlijn), monsteren, toiletteren, bandageren en hoefverzorging behoorde tot praktijklessen.”

Dat en nog veel meer lees je in het uitgebreide artikel dat Pim Koudijs schreef over Deurne. In ons opleidingsdossier lees je ook:

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