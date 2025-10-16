Nieuwe opleiding tot hoefsmid voor volwassenen bij Aeres Training Centre

Vanaf januari 2026 start Aeres Training Centre (ATC), in samenwerking met Aeres MBO Barneveld, een nieuwe opleiding tot hoefsmid. Het is de enige hoefsmedenopleiding in Nederland die specifiek gericht is op volwassenen en biedt een antwoord op het groeiende tekort aan vakbekwame hoefsmeden.

In Nederland zijn nog maar ongeveer duizend gediplomeerde hoefsmeden actief, terwijl er bijna een half miljoen paarden zijn. Het vak vergrijst en wachttijden voor bekapping en hoefverzorging lopen op. Met de nieuwe opleiding wil ATC volwassenen de kans bieden dit ambacht te leren en zich te ontwikkelen tot zelfstandig hoefsmid.

Over de opleiding

De opleiding start op 20 januari 2026 bij het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek en bestaat uit 82 lesdagen waarin theorie en praktijk worden gecombineerd. Cursisten leren alles over anatomie, biomechanica, bekappen, beslaan en smeden van hoefijzers, maar ook over ondernemerschap en klantcommunicatie. Zo zijn afgestudeerden goed voorbereid om direct als professioneel hoefsmid aan de slag te gaan.

De kracht van het ambacht

“Het vak van hoefsmid is een prachtig ambacht waarin kracht, precisie en paardenliefde samenkomen. Er is dringend behoefte aan nieuwe instroom. Met deze opleiding kunnen volwassenen hun passie voor paarden combineren met een stevig vak en een toekomstbestendig beroep,” zegt Brigitte Bonnet, coördinator hippische opleidingen volwassenen bij Aeres Training Centre.

Belangrijk voor de sector

Met deze opleiding investeert Aeres in de toekomst van het ambacht. Goed opgeleide hoefsmeden zijn essentieel voor het welzijn van paarden en voor de continuïteit van de hippische sector.

