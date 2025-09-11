‘Steeds meer vraag naar goed opgeleide, Engels sprekende mensen’

De mbo-opleiding ‘Paardensport en -houderij’ van Yuverta leidt studenten met ambities in de paardensector op tot professionele medewerkers of ondernemers. Voor studenten die net wat meer uitdaging willen én internationale ambities hebben, is de tweetalige mbo4-opleiding Equine sports and management ontwikkeld. Sinds kort is deze opleiding officieel erkend door Nuffic. Het is de eerste en enige Nuffic-erkende, tweetalige opleiding in het groen mbo én de enige tweetalige mbo-paardenopleiding.

De tweetalige opleiding (Engels en Nederlands) bestaat nu zeven jaar en is opgestart als reactie op vraag vanuit de sector. Jorien Hermes, als projectleider Equine sports and management vanaf het eerste uur betrokken bij de opleiding, vertelt: “Het initiatief komt van onze docenten, die in het contact met stagebedrijven merkten dat er behoefte is aan vakmensen die de Engelse taal goed beheersen. Op de reguliere opleiding wordt de taal wel aangeboden, maar als ‘gewoon’ vak, zonder aandacht voor het specifieke hippische jargon. Dat blijkt in de praktijk niet altijd voldoende. Niet alleen voor studenten die naar het buitenland gaan voor stage of om te werken, maar ook voor stagiaires of werknemers van stallen in Nederland, aangezien hier steeds meer internationale paardenbedrijven gevestigd zijn. Zo kwam het idee om een tweetalige opleiding te ontwikkelen.”

Waardevolle buitenlandervaring

De studenten krijgen alle paardgerelateerde vakken in het Engels, van docenten die het Cambridge-certificaat (minimaal niveau B2) hebben behaald. Het eerste jaar lopen ze stage in Nederland, maar wel bij een internationaal bedrijf, later zijn er buitenlandse stages. Ook zijn er studietrips naar het buitenland. “We werken daarvoor samen met internationale partnerscholen in onder andere Schotland, Zweden en Finland”, vult Hermes aan. De buitenlandervaring is heel waardevol, merkt de projectleider van de tweetalige opleiding. “Niet alleen voor de taalvaardigheid, maar je ziet de studenten hierdoor een grote ontwikkeling doormaken. Ook op persoonlijk vlak groeien ze enorm en ze vergroten hun netwerk.”

Mogelijkheden

Naast het reguliere aanbod is het in het derde jaar van de opleiding mogelijk om de ORUN-opleiding aspirant instructeur te volgen, of de opleiding Instructeur Paard & Gedrag van E-quine.com, eveneens een ORUN-erkende opleiding op niveau twee. Afgestudeerden komen op uiteenlopende plekken terecht. “Van groom op een internationale sportstal tot het begeleiden van toeristen op buitenrit in Noorwegen, ze werken in de hele breedte van de sector. Ook is er een deel dat een eigen bedrijf start na de opleiding.”

Verschuiving

De vraag naar goed opgeleide mensen is al een paar jaar aan het groeien en blijft toenemen. “Met het onderwijs proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag vanuit de bedrijven en daarnaast betrekken we de bedrijven ook actief bij het onderwijs. Studenten hebben een intakegesprek en komen rijden voor de start van de opleiding. Tijdens de stages stimuleren we hen om het gesprek aan te gaan met hun stagebedrijf over wat ze willen leren. Werkgelegenheid is er zeker: 60 tot 70 procent van onze studenten krijgt in het derde jaar een baan aangeboden.”

‘Retespannend, maar het voegt zo veel toe’



Pippi van der Steen (23) rondde vier jaar geleden de tweetalige opleiding af. “Mijn Engels was echt niet goed dus ik heb vooraf wel getwijfeld, maar achteraf ben ik heel dankbaar dat de docenten tijdens de intakedag mij een beetje hebben overgehaald. Het is echt een grote toevoeging, vooral door de verplichte buitenlandse stages. Als zeventienjarige ging ik bijvoorbeeld naar Helgstrand in Denemarken, een plek waar je anders echt niet zo maar terecht komt. Door de begeleiding en ondersteuning vanuit school kan het wel, is het ook veilig, maar eenmaal daar moet je jezelf toch zien te redden. Daar ben ik echt heel zelfstandig van geworden. Verder ben ik naar Malta, Engeland en Schotland geweest. Tijdens mijn stage bij Tristan Tucker heb ik heel veel geleerd waar ik nu, als opleider van jonge paarden, heel veel aan heb. Ik werk nu voor mezelf en gebruik de taal op het moment niet dagelijks, maar de ervaring die ik heb opgedaan had ik echt niet willen missen.”

