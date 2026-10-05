Stemmen op ‘Biodiverse Paardenhouderijen’ RAAK Award mogelijk

Het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van Hogeschool Van Hall Larenstein is één van de zes genomineerden voor de RAAK-award 2026. Uit 29 inzendingen uit het brede veld van praktijkgericht onderzoek selecteerde Regieorgaan SIA zes projecten die zich onderscheiden door maatschappelijke relevantie, doorwerking en innovatie. Naast de drie juryprijzen is er ook een publieksprijs en stemmen is vanaf nu mogelijk.

Rick Helmink Door

Dat een project uit de paardensector bij de zes genomineerde projecten hoort, onderstreept dat ook de paardenhouderij een serieuze rol kan spelen in bredere maatschappelijke opgaven rond biodiversiteit, landschap en duurzame ontwikkeling. En de nominatie opzich is al een mijlpaal voor de sector.

Stemmen is eenvoudig

Stemmen op het project dat onder leiding staat van dr. Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en -sport kan heel eenvoudig via deze link.

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Bron: Horses.nl