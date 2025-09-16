Technologie verrijkt het onderwijs bij Zone.college

Een paard in het klaslokaal is op zich al bijzonder, maar bij Zone.college in Zwolle is het paard in kwestie nog unieker. In plaats van een paard van vlees en bloed staat er in het leslokaal een mechanisch simulatiepaard. Volgens docent Kiki Bleeker is dat een enorme aanwinst voor het hippisch onderwijs.

Lessen met een simulatiepaard

De combinatie van theorie, praktijk en directe feedback op houding en zit maakt het simulatiepaard tot een krachtig leermiddel. “Op een echt paard kan je nog wel eens compenseren zonder het door te hebben, maar het simulatiepaard is een constante en stabiele factor. Het past zich niet aan ons aan. Dit paard is uitgerust met sensoren in het zadel, die registreren hoe de ruiter zit. Een verkeerde houding valt direct op. Iedereen kan zelf op het scherm zien wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. We kunnen dus samen met de studenten heel gericht werken aan verbetering.”

Duidelijk beeld houding en zit

“De studenten vinden het heel leuk, maar soms ook best confronterend. Het systeem laat precies zien hoe je in het zadel zit, bijvoorbeeld meer naar links, rechts, voor of achter. Voor de docenten is het fijn dat je een visuele weergave krijgt van wat we tijdens de lessen signaleren. Soms vallen bepaalde dingen op als onze studenten op het paard zitten. Die observaties kun je met een visuele weergave makkelijker bespreken. We merken dat de studenten ook meer van elkaar leren, omdat ze dankzij de technologie goed kunnen zien wat er gebeurt.”

“Ervaren ruiters hebben vaker een voorkeurhouding, zoals verder achterover zitten of meer druk op de teugels. Wanneer je dat op het beeld ziet, ga je toch op zoek naar het punt waar je wel recht zit. Als je dat eenmaal voelt en ziet, wordt dat op een echt paard ook makkelijker. Ook voor het paardenwelzijn is deze technologie een uitkomst. We willen niet altijd dezelfde paarden inzetten. Met het simulatiepaard kunnen we afwisselen en studenten toch praktisch bezig laten zijn.”

Leven Lang Ontwikkelen

“Voor het vernieuwen en actueel houden van ons onderwijsaanbod werken we nauw samen met zelfstandig ondernemers en bedrijven, onder wie Nienke de Wolff en Rien van der Schaft, en onderwijsinstellingen als Landstede en Van Hall Larenstein. We willen graag ook een goed aanbod bieden aan professionals in de paardensector, zodat iedereen zich verder kan bekwamen. Ons Leven Lang Ontwikkelen programma breidt zich steeds verder uit.”

“Voor de lessen met het simulatiepaard werken we onder andere samen met houding-en-zit-specialist Nienke de Wolff. We ontwikkelen met haar ook een Train de Trainer-cursus, waarin je leert werken met het simulatiepaard. In tien lessen leer je hoe je ermee traint, coacht en lesgeeft. De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.” Aanmelden voor deze cursus is nog niet mogelijk, instructeurs kunnen al wel meer informatie aanvragen over het programma.

Nieuwe mogelijkheden voor professionals

De inzet van technologie in het hippisch onderwijs blijkt dus een schot in de roos. “Met het simulatiepaard bieden we aan ruiters nieuwe mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen niveau. Je kunt in een gecontroleerde en veilige leeromgeving werken aan jouw rijvaardigheden. En wij als docenten kunnen veel gerichter coachen. Het is een serieuze aanvulling op het lesaanbod. Eentje die bijdraagt aan beter onderwijs en paardenwelzijn.”

Laat je informeren

Een demonstratie van het simulatiepaard bijwonen? Dat kan op een open dag. De eerstvolgende open dag is op 7 november. Bezoek de website www.zone.college voor meer informatie over het onderwijsaanbod en de open dagen.

Direct advies



Meer informatie over de mbo-opleidingen van Zone.college:

[email protected] / 088-26 20 900

Meer informatie over de cursussen en bedrijfsopleidingen van Zone.college: [email protected] / 088-26 20 703

Meer lezen over hippische opleidingen? Bestel snel de Paardenkrant nr. 36 met een speciaal onderwijsdossier.