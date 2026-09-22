Van Hall Larenstein speelt in op vraag naar praktische kennis: tweejarige opleiding in ontwikkeling

“Sportgerelateerde kennis zoals trainingsleer, voeding en medische en mentale begeleiding heeft zich sterk doorontwikkeld de laatste jaren, maar het bereikt ruiters, opleiders en instructeurs in onvoldoende mate. Wij willen dat graag veranderen en zorgen dat het wel in de praktijk aankomt”, aldus Hans van Tartwijk, docent bij de opleiding Equine Sports en Business aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

De school speelt in op deze kennisvraag en ontwikkelt daarvoor een tweejarige praktijkgerichte Nederlandstalige opleiding met een niveau dat ligt tussen mbo-4 en hbo bachelor; een associate degree (Ad). Deze Ad met de naam ‘hippische sport’ valt onder de bredere Ad Diermanagement. Bij de ontwikkeling ervan is samenwerking gezocht met zowel mbo-instellingen als het bedrijfsleven. De nieuwe Ad start in september 2027.

Verbeterde paardenwelzijn

De hoofdfocus van de opleiding is de hippische sport over de volle breedte, van recreatie tot topsport. Het doel is om de genoemde kennis met diepgang en actualiteit op een praktijkgerichte manier bij ruiters, opleiders en instructeurs te brengen. “Als we die kennis daar kunnen laten landen, gaan niet alleen paard-ruiter-combinaties beter presteren, maar wordt ook het paardenwelzijn verbeterd en de sport duurzamer. Er is veel veranderd in de trainingsmethodes, ondersteunende technologie en coaching. Dat zie je ook heel erg terug in de humane sport. Het leidt tot steeds betere prestaties. Het mbo doet goed werk op dit vlak, maar omdat zij aan een groot aantal vakken aandacht moeten geven, hebben ze niet de mogelijkheden om al die kennis over de volle breedte en op dat niveau in hun programma’s te plaatsen. Met deze nieuwe opleiding lukt dat wel. We zetten als het ware een kop bovenop die mbo-opleidingen. Ook studenten met een havo-opleiding of met werkervaring in de sector zijn welkom.”

Naast de trainingsleer en alles wat daarbij komt, zit er ook een stuk ondernemerschap, wet- en regelgeving en commerciële vakken in de opleiding. Verder kun je binnen deze Ad werken aan de KNHS/ORUN instructeursopleidingen.

Afgestudeerden van de Ad zullen terechtkomen bij onder meer africhtings-, trainings- en handelsstallen, bij sportaanbieders of werken als zelfstandige.

Bacheloropleiding

De opleiding die Van Hall Larenstein nu al bijna dertig jaar aanbiedt, is de vierjarige bacheloropleiding Equine Sports en Business. Afgestudeerden daarvan komen bij andere typen bedrijven terecht zoals sportbonden, voerproducenten, stamboeken of evenementenorganisatiebureaus in Nederland en daarbuiten. Naast de paardgerichte vakken zoals voeding, gezondheid of fokkerij krijg je ook bedrijfskundige vakken zoals marketing of eventmanagement in de bachelor. Dit is ongeveer fiftyfifty verdeeld. De voertaal van de Ad wordt Nederlands, maar die van de bachelor is Engelstalig. “Dat lijkt vaak spannend, maar is juist een groot voordeel. We nemen onze studenten hierin stap voor stap mee. De paardensector is internationaal en Nederland is toonaangevend. Afgestudeerden hebben daarom vaak een streepje voor bij bedrijven.”

Duurzaam ondernemen

De paardopleidingen in Velp zijn ook nauw betrokken bij het lectoraat (onderzoeksgroep) Duurzame Paardensport en Paardenhouderij. Lector Inga Wolframm werkt met onderzoekers en studenten aan diverse projecten waarin de omgang en het werken met paarden, ondernemen en de omgeving voor paard en mens centraal staan. “Dat onze studenten daaraan meewerken vinden we belangrijk. Ze lopen op die manier mee in de voorhoede met de allernieuwste ontwikkelingen.”

Veel interesse

De bacheloropleiding Equine Sports en Business loopt prima, elk jaar starten ongeveer vijftig studenten. “Afgestudeerden komen heel goed aan passende banen. Voor de nieuwe tweejarige opleiding Hippische Sport verwachten we hetzelfde.”