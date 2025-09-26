Van je passie je beroep maken? Praktische mbo-opleiding Paardenhouderij bij Vonk Alkmaar

Voor wie paarden meer zijn dan een hobby, biedt Vonk Alkmaar een praktische mbo-opleiding Paardenhouderij die je voorbereidt op een toekomst in de hippische sector. Of je nu droomt van een carrière als groom, bedrijfsleider of hippisch ondernemer, deze opleiding combineert praktijkervaring met vakkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Een sector vol kansen

De paardensector in Nederland is groot en veelzijdig, met bijna 500.000 pony’s en paarden. Van topsport tot recreatie en zorg: paarden spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Dat vraagt om goed opgeleide professionals die weten wat er komt kijken bij het verzorgen, trainen en managen van paarden en paardenbedrijven. Vonk biedt daar, in Alkmaar, dé opleiding voor.

Wat leer je?

De opleiding Paardenhouderij bij Vonk is beschikbaar op mbo-niveau 3 en 4. Op niveau 2 biedt Vonk de opleiding Combi Dier aan, met uitstroomrichting Paardenhouderij of Dierverzorging. Alle niveaus worden aangeboden in de BOL-leerweg. BOL staat voluit voor Beroeps Opleidende Leerweg. Dat houdt in dat je drie tot vier dagen per week naar school gaat en één dag per week stage loopt. Soms heb je ook een blokstage van een paar weken achter elkaar. Tijdens de opleiding leer je alles over:

– Verzorging en gezondheid van paarden

– Voeding, welzijn en huisvesting

– Training en instructie geven

– Fokkerij en ziektepreventie

– Bedrijfsvoering en klantgericht werken

Naast deze specifieke paardenvakken krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, economie, communicatieve vaardigheden en studie- en loopbaanbegeleiding. Je kunt bovendien je ORUN aspirant instructeursdiploma behalen en – bij voldoende belangstelling – je koetsiersbewijs.

Leren in de praktijk

Vonk werkt intensief samen met het bedrijfsleven. Studenten voeren praktijkopdrachten uit en leren in realistische situaties. Op school zijn paarden aanwezig waarmee de studenten oefenen in verzorging en stalmanagement. Ook staldiensten in weekenden en vakanties horen erbij, want in de paardenhouderij gaat het werk altijd door.

Landbouwdag Alkmaar

Een praktijkvoorbeeld is de deelname aan de jaarlijkse Landbouwdag in Alkmaar. Derdejaars studenten organiseren daar de traditionele paardenkeuring op het Waagplein. Een groot evenement waarbij de studenten een oude traditie voort kunnen zetten, rekening houdend met de paardenhouderij anno nu (denk aan paardenwelzijn en veiligheid voor mens en dier). Voor de ontwikkeling van de studenten is het organiseren van een evenement als dit een heel leerzame ervaring.

Na je opleiding

Afhankelijk van het niveau kun je na de opleiding doorstromen naar het hbo of direct aan de slag in de sector. Mogelijke functies zijn:

– Groom

– Medewerker manege, pensionstal of stoeterij

– Medewerker handels-, draf- of renstal

– Bedrijfsleider paardenbedrijf

– Hippisch ondernemer

– Bemiddelaar in de aankoop en verkoop van paarden

Waarom kiezen voor Vonk?

De opleiding Paardenhouderij wordt gegeven vanuit de Vonk-locatie in Alkmaar. Deze locatie biedt een moderne leeromgeving met een eigen stal, eigen rijtuigen, ervaren docenten en een sterke verbinding met de praktijk. De opleiding is intensief, maar voor wie van paarden houdt, is het vooral een kans om van je passie je beroep te maken.

Wil je meer weten of een keer komen proefstuderen? Kijk op vonknh.nl en ontdek of deze opleiding bij jou past.

