Van Nederlandse springstal naar wildernis van Nieuw-Zeeland

Wie kiest voor de hbo-opleiding Hippische Bedrijfskunde en Pet Business aan HAS green academy, kiest voor meer dan een studie over paarden. Je leert ondernemen, adviseren en innoveren, terwijl je ontdekt welke richting écht bij je past. Voor derdejaarsstudent Nanne Stultiens bracht die zoektocht haar zelfs naar de andere kant van de wereld.

Nanne rijdt al haar hele leven paard. Ze begon op pony’s, rijdt wedstrijden in de springsport, werkt op een springstal en traint haar eigen paard. “Paarden zijn altijd mijn passie geweest. Vroeger draaide het voor mij vooral om de sport en de prestaties.” Dat veranderde tijdens haar buitenlandstage in Nieuw-Zeeland.

Andere blik op paarden

Via de HAS liep Nanne stage bij een bedrijf in Nieuw-Zeeland dat zich richt op horsemanship en horse guiding. Tussen de bergen, rivieren en uitgestrekte natuur hielp ze met het trainen van jonge paarden, begeleidde ze gasten tijdens privétochten en werkte ze aan een bedrijfskundige opdracht voor het stagebedrijf. “Je denkt na twintig jaar tussen de paarden dat je alles wel weet. Toch kreeg ik daar echt een andere blik op de sector.”

Waar ze voorheen vooral bezig was met trainen voor wedstrijden, leerde ze in Nieuw-Zeeland het gedrag van paarden beter begrijpen. Hoe werkt een kudde? Welke rol neem je als mens? En hoe bouw je vertrouwen op? “Ik vond horsemanship eerst eerlijk gezegd een beetje zweverig. Maar daar viel alles op zijn plek. Je leert begrijpen waarom een paard reageert zoals het doet. Daardoor ga je anders trainen. Je wilt dat een paard met je samenwerkt, niet dat je iets afdwingt. Dankzij die ervaring voel ik veel meer verbinding met mijn paard dan vroeger.”

Tijdens haar stage werkte ze aan een praktijkopdracht: ze onderzocht de mogelijkheden voor een nieuwe online cursus voor toekomstige guides. Hiervoor deed ze marktonderzoek, werkte ze een financiële analyse uit en bracht ze de kansen en risico’s van het concept in kaart. “Alles wat ik tijdens mijn studie had geleerd over ondernemen en productontwikkeling, kon ik daar meteen toepassen. De combinatie van werken met paarden én bedrijfskundig denken maakte het zo leuk.”

Volgens Nanne was de buitenlandstage veel meer dan alleen een bijzondere ervaring. “Je stapt uit je comfortzone en leert ontzettend veel. Niet alleen over paarden, maar ook over jezelf. Ik kan dit dan ook echt iedereen aanraden.”

Brede sector ontdekken

Terug in Nederland ervaart Nanne opnieuw hoe veelzijdig de hippische sector is. Tijdens haar stage bij Aelmans Adviesgroep werkt ze aan planologische vraagstukken en vergunningen voor hippische bedrijven. Zo onderzoekt ze onder meer welke invloed het ontbreken van een natuurvergunning kan hebben op de waarde van een hippisch bedrijf. “Dat is totaal anders dan mijn stage in Nieuw-Zeeland. Juist daardoor zie ik hoe breed de sector eigenlijk is. Ik leer hier professioneel samenwerken, vragen stellen als ik iets niet weet en verbanden leggen. Dat neem ik overal mee naartoe.”

Jezelf leren kennen

Voordat Nanne aan haar studie begon, twijfelde ze of een bedrijfskundige opleiding wel bij haar paste. “Ik had op de middelbare school geen bedrijfskundige vakken gevolgd en vroeg me af of ik dat wel zou kunnen. Uiteindelijk ontdekte ik juist dat ik bedrijfskunde ontzettend leuk vind, en hier ook echt goed in ben.”

Inmiddels weet ze dat haar toekomst misschien wel aan de financiële kant van de sector ligt. Na haar bachelor wil ze daarom verder studeren richting een master. “Een paar jaar geleden had ik dat nooit gedacht. Tijdens deze opleiding ben ik erachter gekomen waar mijn interesses liggen. Je kiest misschien voor de opleiding omdat je van paarden houdt, maar onderweg ontdek je hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn. Je kunt ondernemer worden, adviseur, bij een gemeente of adviesbureau aan de slag of juist in de sport blijven werken. Je krijgt de ruimte om uit te zoeken wat echt bij jou past.”

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