Waarom goed lesgeven begint met leren kijken

Wie regelmatig langs de rand van een rijbaan staat, herkent het. Een paard dat de ene week moeiteloos door een overgang loopt, maar een week later meer spanning laat zien. Een zijgang die ineens stroever voelt. Of een paard dat ‘lastig’ lijkt, terwijl de oorzaak veel dieper ligt. Vaak wordt gezocht naar een andere oefening of een nieuwe trainingsmethode. Volgens paardendierenarts en chiropractor Amber Koppen en Grand Prix-ruiter Bastiaan de Recht begint goed lesgeven echter met een heel andere vraag: waarom laat een paard dit zien?

Die manier van kijken vormt de basis van de instructeursopleidingen van de Neo-Classical School of the Art of Horsemanship (NCSAH). Niet de oefening staat centraal, maar het begrijpen van het paard. Want een oefening heeft pas waarde wanneer je weet waarom je haar inzet, welk effect zij heeft op het lichaam en of zij op dat moment past bij het paard dat voor je staat.

Combinatie van kennis

Amber Koppen en Bastiaan de Recht ontwikkelden de opleiding vanuit hun dagelijkse praktijk. De NCSAH bouwt daarbij voort op ruim vijftien jaar ervaring in het opleiden van instructeurs en meer dan twintig jaar praktijkervaring in de veterinaire begeleiding, het opleiden van paarden en de topsport. Amber ziet als dierenarts en chiropractor hoe kleine lichamelijke veranderingen grote invloed kunnen hebben op het functioneren van een paard. Bastiaan brengt als Maestro in de Klassieke Rijkunst, Grand Prix-ruiter en opleider tientallen jaren ervaring mee in het systematisch ontwikkelen van paarden, van jonge paarden tot de hoogste sport. Juist die combinatie van veterinaire kennis, biomechanica, klassieke rijkunst en trainingsleer vormt het fundament van de visie achter de NCSAH.

Meest onderschatte onderdeel

Volgens Bastiaan is trainingsleer misschien wel het meest onderschatte onderdeel van goed lesgeven. Studenten leren daarom niet alleen hoe een schouderbinnenwaarts, overgang of verzameling wordt gereden, maar vooral waarom je daar op dat moment voor kiest. Wanneer is werk aan de hand de beste oplossing? Wanneer levert longeren meer op? Wanneer vraagt een paard juist om rust of een andere trainingsopbouw? Door steeds die vragen te stellen ontstaat inzicht in plaats van het reproduceren van oefeningen.

Gekoppeld aan dagelijkse praktijk

Bastiaan de Recht heeft als Maestro in de Klassieke Rijkunst, Grand Prix-ruiter en opleider tientallen jaren ervaring in het systematisch ontwikkelen van paarden.

Biomechanica krijgt daardoor direct betekenis. Studenten leren beweging analyseren, herkennen hoe belasting en belastbaarheid zich tot elkaar verhouden en begrijpen hoe training, management en welzijn elkaar beïnvloeden. Die kennis wordt niet los aangeboden, maar voortdurend gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Studenten leren daarbij niet wát zij moeten denken, maar hóe zij leren analyseren en onderbouwde trainingskeuzes kunnen maken. Juist de combinatie van biomechanica en trainingsleer maakt dat toekomstige instructeurs hun keuzes ook helder kunnen uitleggen aan hun leerlingen.

Het geleerde direct toepassen

Bewust is gekozen voor een opleiding die grotendeels in weekenden plaatsvindt. Daardoor is zij goed te combineren met werk of een eigen bedrijf, maar minstens zo belangrijk: tussen de lesdagen door passen studenten het geleerde direct toe in hun eigen lessen en trainingen. Tijdens het volgende opleidingsweekend worden ervaringen besproken, casussen geanalyseerd en nieuwe inzichten direct gekoppeld aan de praktijk.

De instructeur van de toekomst kijkt verder dan alleen de oefening

Veel persoonlijke begeleiding

Er wordt gewerkt in kleine groepen op drie locaties in Nederland. Studenten krijgen veel persoonlijke begeleiding van een ervaren docententeam, aangevuld met gastdocenten die ieder hun eigen expertise meebrengen. Daardoor ontstaat een brede blik op training, gezondheid, management en didactiek.

Binnen de opleiding komen rijtechniek, biomechanica, trainingsleer, didactiek en communicatie voortdurend samen. Een instructeur begeleidt immers niet alleen paarden, maar ook mensen. Veel studenten vertellen na enkele opleidingsweekenden dat zij niet alleen anders lesgeven, maar vooral anders naar paarden zijn gaan kijken.

Landelijk erkend instructeursdiploma

Amber Koppen weet als dierenarts en chiropractor hoe kleine lichamelijke veranderingen grote invloed kunnen hebben op het functioneren van een paard.

De NCSAH is door de KNHS en NOC*NSF erkend als opleider. Studenten kunnen naast de eigen diploma’s BICD en SCID ook examens afleggen voor ORUN 2, ORUN 3 en ORUN 4 en behalen daarmee een landelijk erkend instructeursdiploma. Voor veel professionals is dat niet alleen een kwaliteitskeurmerk, maar ook van belang voor hun beroepsuitoefening en verzekerbaarheid.

Training vanaf de grond

Daarnaast biedt de NCSAH als enige opleider in Nederland de mogelijkheid om door te groeien binnen de erkende routes Werk aan de Hand. Studenten kunnen zich na ORUN 2 en ORUN 3 verder verdiepen tot Werk aan de Hand Instructeur en Werk aan de Hand & Revalidatie. Daarmee sluit de opleiding aan bij de groeiende behoefte aan goed onderbouwde training vanaf de grond en duurzame begeleiding van paarden.

Duurzaam trainen en goed lesgeven

De paardensector ontwikkelt zich snel. Paardeneigenaren verwachten steeds vaker een instructeur die verder kijkt dan de uitvoering van een oefening. Iemand die begrijpt hoe een paard beweegt, signalen tijdig herkent en keuzes kan onderbouwen vanuit kennis én praktijkervaring.

De beste instructeurs onderscheiden zich uiteindelijk niet door hoeveel oefeningen zij kennen, maar door hun vermogen om op het juiste moment de juiste keuze te maken. Daar begint duurzaam trainen. Daar begint goed lesgeven.

Gratis online informatiewebinar



Benieuwd of de instructeursopleiding bij je past?

Op dinsdag 22 september om 19.30 uur verzorgt Amber Koppen een gratis online informatiewebinar. Tijdens deze avond neemt zij deelnemers mee in de opbouw van de opleiding, de verschillende opleidingsroutes en de unieke combinatie van biomechanica, trainingsleer en praktijk. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie en aanmelden via www.ncsah.nl.

Meer lezen over hippische opleidingen? Bestel dan de Paardenkrant nr. 37, met speciaal opleidingsdossier.