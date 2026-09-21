Word een betere trainer voor je paard met de Leergang Technisch Trainen bij TAKT Academy

Herken je dit? Linksom voelt anders dan rechtsom. Je voelt dat je paard nog balans mist, maar je kunt er niet helemaal de vinger op leggen. Je paard is soms al stukjes nageeflijk, maar het wordt niet stabiel, hoe goed je ook je best doet. En soms heb je het gevoel dat er net een stukje kennis ontbreekt om je paard echt verder te helpen.

Bij TAKT Academy helpen we ruiters al jaren om hun paard op een vriendelijke, logische manier sterker, soepeler en rechter te maken. Door goed te leren kijken naar wat een paard nodig heeft en daar de training op af te stemmen. Want hoe beter je begrijpt wat er in het lichaam van je paard gebeurt, hoe beter je jouw training kunt afstemmen op wat jouw paard nodig heeft. Daarom start komend najaar voor de tiende keer de Leergang Technisch Trainen.

Leren kijken, begrijpen en trainen

Tijdens de leergang ontdek je hoe je het lichaamsgebruik van je paard verbetert, en waarom dat werkt. Je volgt theorielessen, krijgt individuele praktijklessen met je eigen paard en leert van gastdocenten uit verschillende vakgebieden. Je leert beter kijken naar de houding en beweging van je paard, ontdekt hoe balans het bewegen beïnvloedt en krijgt praktische handvatten om je paard op een logische en paardvriendelijke manier verder te helpen. Tussen de lesweekenden door blijf je leren. Via de online leeromgeving kun je het hele jaar onbeperkt video’s insturen van je trainingen. Je ontvangt persoonlijke feedback, zodat je ook thuis gericht verder kunt werken.

Twee leergangen

Jaartraject Verticale Balans: Voor ruiters die de basis willen verfijnen en verdiepen. Onder leiding van docenten Mireille den Hoed en Karmie Stroeve werk je aan een eerlijke nageeflijkheid vanuit verticale balans en leer je nieuwe praktische oefeningen. Veel aandacht ook voor je eigen houding en zit. Start: 26 september 2026, in Empe.

Jaartraject Horizontale Balans: Voor ruiters die al stevig staan in de verticale balans en toe zijn aan de volgende stap. Onder leiding van hoofddocent Mireille den Hoed bouw je vanuit die verticale balans verder aan meer draagkracht vanuit het achterbeen en verdiep je je in de zijgangen. Start: 10 oktober 2026, ook in Empe.

Waarom kiezen ruiters voor TAKT Academy?

Je leert niet alleen wat je moet doen, maar waarom je het doet;

Individuele praktijklessen met je eigen paard. De lessen worden aangepast aan het niveau van jou en je paard;

Een vriendelijke manier van trainen, waarbij het welzijn van het paard altijd voorop staat;

Veel aandacht voor houding en zit;

Gastcolleges van specialisten op het gebied van biomechanica, voeding, diergeneeskunde en zadelpassing;

Kleine groepen, met veel ruimte voor persoonlijke aandacht;

Je wordt volledig ontzorgd tijdens de weekenden, op onze luxe accommodatie ontbreekt het ruiter en paard aan niets;

Het hele jaar door persoonlijke feedback op je trainingsvideo’s.

Ook zonder eigen paard

Heb je geen eigen paard of is vervoer lastig? Dan kun je deelnemen als theoriedeelnemer. Je volgt dezelfde theorielessen en gastcolleges, wordt actief betrokken tijdens alle praktijklessen en kunt net als de praktijkdeelnemers video’s insturen voor persoonlijke feedback. Daardoor is deze vorm ook zeer interessant voor instructeurs, zadelpassers en behandelaars.

Plek waar paard en ruiter kunnen leren

De leergangen vinden plaats op de locatie van TAKT Academy in Empe. Helemaal ingericht om jou en je paard niets tekort te laten komen: een ruim kennislokaal en een binnen- en buitenbaan met eb-en-vloedbodem. Je paard verblijft tijdens de opleidingsweekenden 24/7 in een veilige, gedraineerde paddock, óf ‘s nachts in een ruime box, altijd met schoon drinkwater en onbeperkt onverpakt hooi. En natuurlijk mesten wij voor je uit, zodat jij je kunt focussen op leren.

Benieuwd welke leergang bij jou past?

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website van TAKT Academy en ontdek welke leergang het beste past bij jou en je paard. Download de studiegids of bel vrijblijvend met Mireille via +31 6 2409 5482. We denken graag met je mee.

Meer lezen over hippische opleidingen? Bestel dan de Paardenkrant nr. 37, met speciaal opleidingsdossier.