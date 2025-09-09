Word Instructeur Basissport Allround: ook zonder eigen paard

Een eigen paard was jarenlang een voorwaarde om door te groeien als hippisch instructeur. Voor veel talentvolle ruiters betekende dat het einde van hun ambities. Daar komt nu verandering in. Dankzij de samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), Aeres MBO Barneveld en Aeres Training Centre kun je de opleiding tot Basissportinstructeur Allround volgen zonder dat je zelf een paard bezit.

Brigitte Bonnet, coördinator hippische opleidingen volwassenenonderwijs, ziet het als een grote stap vooruit: “We merken dat veel enthousiaste talentvolle instructeurs na het afronden van hun aspirant-instructeursopleiding niet door kunnen stromen vanwege het ontbreken van een goed cursuspaard. Met deze stap willen we talent écht de kans geven zich verder te ontwikkelen.”

Breed opgeleid

De Basissportinstructeur Allround geeft les aan recreatieruiters en wedstrijdruiters in de laagste wedstrijdklassen van de breedtesport (B/L). Je leert hoe je een veilige, leerzame en motiverende les opbouwt. Theorie en praktijk gaan hand in hand: van didactiek en trainingsleer tot paardenwelzijn en het begeleiden van ruiters in houding en balans.

Het bijzondere is dat je tijdens de opleiding werkt met de schoolpaarden van Aeres. Deze allround, goed getrainde paarden zijn gewend aan wisselende ruiters en bieden je de kans om met verschillende typen paarden ervaring op te doen. Dat maakt je als instructeur meteen veelzijdiger en zelfverzekerder.

Inspirerende omgeving

Alle lessen vinden plaats op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek. Dit 6,5 hectare grote centrum beschikt over alles wat je als toekomstig instructeur nodig hebt: ruime en lichte stallen, binnen- en buitenbanen met bodems van topkwaliteit, paddocks, een trainingsmolen, een ruiterfitruimte en een moderne hoefsmederij. Het is een plek waar professionele begeleiding en praktijkervaring samenkomen.

Manager Nienke Hesseling omschrijft het als ‘een unieke plek om studenten en cursisten op te leiden’ en is trots dat ze samen met haar team een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van nieuwe instructeurs.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is er voor iedereen die serieus werk wil maken van lesgeven in de paardensport, of dat nu op een manege, vereniging of bij particuliere ruiters is. Heb je de opleiding Aspirant Manege Instructeur afgerond? Dan kun je met de Basissportinstructeur Allround de volgende stap zetten. En dankzij de inzet van de schoolpaarden staat niets je meer in de weg om te starten.

Een stap naar je toekomst in de paardensport

Met een KNHS-erkend diploma op zak ben je klaar om zelfstandig lessen te geven. Je hebt niet alleen je instructeursvaardigheden ontwikkeld, maar ook je kennis over paarden en de begeleiding van ruiters.

Bij Aeres Training Centre draait het om kwaliteit, praktijkervaring en het delen van passie voor paarden. Of je nu je carrière wilt starten of je huidige werk wilt verdiepen: hier krijg je de ruimte en de begeleiding om het beste uit jezelf te halen.

Een greep uit het cursusaanbod:



– Aspirant manege instructeur

– Instructeur Basissport allround

– Blessurepreventie en management bij (sport)paarden

– Dissectie paard

– Freestyle instructeur

– Fysiotherapie bij dieren

– Hoefbekappen

– Horse Health Manager

– Houding & Zit

– Paardenvoeding

– Sportmassage

– TTouch paard



Meer informatie en inschrijven: www.aerestrainingcentre.nl

Meer lezen over hippisch onderwijs? Bestel snel de Paardenkrant nr. 36 met een speciaal opleidingsdossier.