1.700 jaar oud houten zadel gevonden in Mongolië

Bij een opgraving in Mongolië is een houten zadel in goede conditie aangetroffen. Het zadel is waarschijnlijk zo'n 1.700 jaar oud. Het hout is geverfd in verschillende kleuren, die nog goed te zien zijn. Ook tegenwoordig rijden de Mongoliërs hun gangenpaarden vaak nog met houten zadels. Het Aziatische land is een echte paardennatie.

Het antieke zadel werd gevonden in een grot, die sinds 2015 door archeologen onderzocht wordt. Het is een oude begraafplaats. Er zijn ook ijzeren bitten, een boog, pijlpunten en een leren pijlkoker aangetroffen in de grot.

Paard begraven

De onderzoekers dateren de vondsten op 4e of 5e eeuw na Christus. Deze conclusie is gebaseerd op carbondatering. Er ligt ook een paard op deze plek begraven. De vondsten duiden op contacten tussen de bevolking in Mongolië in die periode en de omliggende volken in meerdere richtingen, tot Mantsjoerije en Centraal Azië aan toe.

Militair zadel

Het houten zadel is volledig bewaard gebleven. Het bestaat uit twee gebogen schalen met een soort vleugels. Er zijn weinig van dit soort zadels bewaard gebleven uit die periode. Waarschijnlijk werden ze ook elders in Azië gebruikt. Dergelijke harde zadels zijn waarschijnlijk ontwikkeld voor militaire confrontaties.

Bron: Horsetalk / Horses.nl