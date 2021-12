15 shetlanders maken tocht door Eerbeekse woonwijk

Je zult het maar aantreffen, 15 loslopende shetlanders in je voortuin. Bewoners van een woonerf in Eerbeek beleefden een ochtend die ze nog nooit meemaakten. In het holst van de nacht braken vijftien shetlanders uit en maakten een tocht door een Eerbeekse woonwijk.

Toen de hond vannacht begon te blaffen liep de zoon van Kristel Elsebroek uit Eerbeek naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Zijn eerste gedachte ging uit naar inbrekers. Maar toen Steven de gordijnen open deed geloofde hij zijn ogen niet. Er stonden vijftien shetlanders in de voortuinen te grazen. Halverwege de ochtend werd de eigenaar van de pony’s, Theo Jansen, gevonden en inmiddels staan ze weer in hun eigen weiland.

De Stentor maakte een reportage over de vijftien Shetlanders in de woonwijk, lees het hele bericht hier.

Bron: De Stentor