150 gestolen zadels teruggevonden, politie zoekt eigenaren

Na de arrestatie van een dievenbende die zich gespecialiseerd had in het stelen van paardenzadels, is de Belgische politie op zoek naar de eigenaren van ruim vijftig exemplaren. Honderd zadels konden intussen al teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaren.

Sommige van de teruggevonden zadels zijn op maat gemaakt en kosten nieuw meer dan 5.000 euro per stuk. Niet alleen in België, maar ook over de grens in Nederland en Duitsland werden slachtoffers gemaakt.

Op heterdaad betrapt

Met de steun van speciale eenheden van de Belgische politie werden onlangs twee verdachten op heterdaad betrapt. Het ging om Roemenen zonder vaste verblijfplaats. Na iedere inbraak brachten ze de buit naar een manege in de Antwerpse Kempen. De zadels die daar werden gevonden, liggen nu in het politiebureau in Brugge en zijn allemaal te zien op een speciale website.

Bron: Omroep Brabant