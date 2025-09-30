21-jarige Belgische veroordeeld voor zwendel met paarden

Een 21-jarige vrouw uit Oud-Turnhout is door de correctionele rechtbank in Oud-Turnhout veroordeelt tot een werkstraf van 120 uur en een boete van 1.200 euro voor zwendel met paarden op de Belgische marktplaats 2dehands.be. Volgens het OM gebruikte de vrouw valse identiteiten om de paarden aan te kopen en vervolgens weer te verkopen en verkocht ze ongezonde paarden als gezond.

De vrouw verkocht paarden in Tienen, Vleteren, Turnhout en Kapellen, in 2023. De vrouw verkocht onder andere een paard met een nekletsel en een kreupel en verkeerd gechipt paard als gezond. Als de kopers zich bij haar beklaagden over gezondheidstoestand van de aangekochte paarden, gaf de vrouw niet thuis. Een koper stapte naar de rechter.

“Beklaagde was voor de verkopen ongetwijfeld op de hoogte van de slechte gezondheidstoestand van de paarden”, stelde de rechtbank in het vonnis. De correctionele rechtbank in Turnhout veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 1.200 euro. Daarnaast moet de vrouw 1.500 euro betalen aan de gedupeerde koper.

Bron: Gazet van Antwerpen