25 paarden maken uitstapje door buitengebied Eemnes

Gisterenochtend waren er 25 paarden ontsnapt uit een weiland in het buitengebied van Eemnes. Susanne van der Zwaan kwam de kudde paarden tegen. ''Opeens hoorden wij een heel apart geluid. En voor we het door hadden, zagen we die paarden aan komen rennen.'' De paarden waren ook weer snel terug bij de eigenaar.

Het moment dat de kudde paarden op topsnelheid langs rende op het smalle weggetje leverde mooie beelden op, maar was toch ook wel enerverend, aldus Van der Zwaan. ”Wij stonden gelukkig op een plek dat wij over een hek konden klimmen. Het is een prachtig filmpje maar het was best wel eng, want je ziet opeens 25 paarden op je af komen, en dat is best wel spannend.”

Weg afgezet met vier à vijf quads

Het uitstapje van de paarden duurde niet lang. Eigenaar Teus bedankt daarvoor de lokale ondernemers in Eemnes. ”Het is goed afgelopen. Dat is het mooie van Eemnes, hè. Iedereen sprong bij, en uiteindelijk hebben we met vier à vijf quads de weg afgezet, en binnen een kwartier waren ze weer thuis.”

Goed geplande ontsnapping

Volgens de eigenaar zijn de paarden niet per ongeluk uit hun weiland geraakt, maar ging het om een goed geplande ontsnapping. ”Er was een nieuw hek geplaatst, heel netjes gedaan, maar de paarden hadden het hek uit de scharnieren getild. Nee dat gaat niet meer gebeuren.”

