38 paardenrassen getest op gen voor WFFS

Onderzoekers uit Oostenrijk, Duitsland en Polen hebben in een gezamenlijk project 4.081 paarden van 38 verschillende rassen onderzocht op het PLOD1 gen. Dit gen is verantwoordelijk voor Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Als beide ouders drager zijn van het gen is er 25% kans dat een veulen met WFFS geboren wordt. Deze veulens zijn niet levensvatbaar, ze hebben een zeer dunne huid en worden vaak dood geboren.

In de studie werden ook KWPN’ers en Friezen getest. Van de 249 geteste KWPN-paarden, was 7,6% drager van het gen. Bij de 197 geteste Friezen kwam het niet voor. Van de BWP’ers werd een kleinere groep paarden getest, hierbij lag het percentage dragers rond de 11%. Vooral bij Hannoveraner paarden en Deense warmbloeden kwam het afwijkende gen relatief vaak voor, in zo’n 17% van de paarden.

Haflingers?

Voor de onderzoekers was opvallend dat ook twee van de 48 geteste Haflingers het gen bleken te dragen. Omdat volbloeden als bron van het WFFS-gen worden gezien, is dragerschap bij warmbloeden te verwachten. Bij een koudbloed zoals de Haflinger is het echter verrassend. Wellicht is het gen geïntroduceerd vóór 1946, daarna is het Haflinger stamboek een gesloten stamboek geworden.

Voor een tabel met alle onderzochte rassen klik hier.

Bron: Horsetalk.co.nz / Horses.nl