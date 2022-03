Actie voor Oekraïne: Families Van Straaten en Van Bommel gaan pizza’s bakken

Naast de lopende actie S.O.S. Steun Oekraïense Stallen is er nu een nieuwe Nederlandse hulpactie opgezet om Oekraïeners bij te staan. Het initiatief komt van Isabelle van Bommel-van Straaten en haar man Jurre van Bommel. Zij gaan naar Oekraïne om pizza’s te bakken voor oorlogsvluchtelingen.

Familie Van Straaten, Jurre van Bommel Sporthorses en Lab26 hebben bedacht om naar Oekraïne te gaan. Het team van zes personen gaat met een afgeladen vrachtwagen vol pizza-ovens, tomaten, meel en kaas naar Chelm, de grens van Polen en Oekraïne.

Grote opvanglocatie

De hulpvraag en behoefte is goed onderzocht. Via stichting Vluchteling en Spoetnik hebben zij deze locatie doorgekregen. Hier is een grote opvanglocatie waar de vluchtelingen bivakkeren. De omstandigheden zijn schrijnend en ze hebben een grote behoefte aan voedselvoorziening. Met hout gestookte pizza-ovens gaat het team Napolitaanse pizza’s bakken en uitdelen tot ze door de voorraad heen zijn.

Streefbedrag 10.000 euro

Om dit te kunnen realiseren is er een bedrag nodig voor brandstof en grondstoffen. “Grote sponsoren hebben zich al gemeld. Maar alle kleine beetjes helpen. Gedoneerd geld dat over is, wordt gestort op Giro 555. Het streefbedrag is 10.000 euro en de einddatum is 12 maart. Dit is kort dag maar hoe sneller de actie uitgevoerd kan worden hoe beter”, aldus de organisatoren.

Wat kun je doen?

Doneren via Facebook fundraisers

Er is een grote behoefte aan EHBO-dozen, sokken, luiers, slaapzakken, lang houdbaar compact voedsel zoals energie repen. Dit kan ook in de vrachtwagen geladen worden.

Bron: Horses.nl/FB