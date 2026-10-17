Afgesneden paardenhoofd aangetroffen in België

In het centrum van Brussel is woensdag een macabere vondst gedaan. Voor de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk lag een bebloed en gevild paardenhoofd. De schepen van Dierenwelzijn spreekt van een gruwelijke daad.
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Studentendoop
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Gruwelijke daad
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Sudinfo Bruzz Bron: /
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