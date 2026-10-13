Al Shira’aa Stables betaalt uitstaande 200.000 euro voor sponsoring Bundeschampionate alsnog

Rick Helmink
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Al Shira’aa Stables betaalt uitstaande 200.000 euro voor sponsoring Bundeschampionate alsnog featured image
Al Shira'aa Bundeschampionate 2026 Foto: Equitaris.de
Door Rick Helmink

Sjeika Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, de vrouw achter Al Shira’aa Stables en de nicht van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, is verdwenen. En met haar de toegezegde sponsorgelden aan onder andere de Bundeschampionate in Warendorf, de Hamburger Derby en het Turnier der Sieger in Münster. Dat werd in september duidelijk. Pferdesport Deutschland meldt nu dat de beloofde 200.000 euro voor de Bundeschampionate 2026 nu alsnog betaald is.


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