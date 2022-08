Alexander Helgstrand Jr. fulltime in vaders bedrijf Helgstrand Dressage Wellington

Op de facebookpagina van Helgstrand Dressage is te lezen dat Alexander Yde Helgstrand fulltime bij het bedrijf van zijn vader gaat werken. Afgelopen jaren heeft Helgstrand Jr. zijn school moeten combineren met de paardensport. Na het afronden van zijn middelbare school heeft Alexander besloten een tussenjaar te nemen om zich volledig te richten op de paarden. Hij vertrekt naar de andere kant van de oceaan om te werken op Helgstrand Dressage in Wellington, Florida.

Alexander Helgstrand Jr. schrijft dat hij erg blij is met de keuze. “Ik kijk er naar uit om mij volledig op de paarden te kunnen richten. Het is soms moeilijk om jezelf 100% te geven als je je op twee belangrijke dingen moet richten en dan ook nog eens wedstrijden wilt rijden over de hele wereld.” Alexander begint per 1 september fulltime bij Helgstrand Dressage. In januari vertrekt hij naar de locatie in Wellington.