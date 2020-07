Alexander Onyschenko ook nog niet klaar met Duitse justitie

Alexander Onyschenko is sinds korte tijd weer op vrije voeten. Hij werd eind vorig jaar in Duitsland gearresteerd omdat zijn thuisland Oekraïne een uitleveringsbevel had uitgevaardigd. Daarbij gebruikte de Duitse politie een truc: hij kwam naar een politiebureau om daar een getuigenverklaring af te geven en werd in de boeien geslagen. Op NDR doen Onyschenko en zijn advocaat beklag over die werkwijze.

Op 28 november 2019 ging de Onyschenko naar het politiebureau in Verden om een getuigenverklaring af te geven. Onyschenko werd daar zelf in de boeien geslagen, ook al had de Duitse staat hem niets te verwijten. Wel ging hij voor zes maanden de cel in.

Vrijgelaten

Onlangs werd Onyschenko weer vrijgelaten omdat de uitlevering aan de Oekraïne niet-ontvankelijk werd verklaard. Er waren concrete aanwijzingen dat de bindende internationale minimumnormen niet werden nageleefd door de Oekraïense gevangenis. Zo rechtvaardigde de rechtbank haar beslissing.

NDR op bezoek

De Duitse omroep NDR bezocht Onyschenko op zijn stoeterij Gut Einhaus. Daar vertelt hij over wat er is gebeurd en hoe het er nu voor staat.

