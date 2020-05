Alexander Onyschenko weer op vrije voeten

Het Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) heeft op woensdag 27 mei besloten dat de uitlevering van Alexander Onyschenko aan zijn thuisland Oekraïne niet is toegestaan. Tegelijkertijd werd het uitleveringsbevel ingetrokken. Dat betekent dat de multimiljonair na een half jaar in hechtenis gezeten te hebben, weer vrij man is.

Het is momenteel nog niet vastgesteld of de strafvervolging in Oekraïne gebaseerd is op politieke motieven. Uitlevering was echter niet-ontvankelijk, omdat er concrete aanwijzingen zijn dat de bindende internationale minimumnormen niet werden nageleefd. Zo rechtvaardigde de rechtbank haar beslissing.

Achter de tralies

De oligarch werd op 28 november in Oldenburg in de boeien geslagen, ook al had de Duitse staat hem niets te verwijten. Dit gebeurde echter wel, omdat er in Oekraïne al enige tijd een uitleveringsbevel voor de springruiter was uitgevaardigd.

