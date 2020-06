Alfredo Hernandez is zijn paarden kwijt: ‘Ze zijn gestolen’

Door een ernstig ongeval werd de internationale springruiter Alfredo Hernandez in november vorig jaar uitgeschakeld en kan hij langere tijd niet rijden. Zodoende besteedde de Mexicaan zijn paarden uit maar die zijn volgens hem nu onvindbaar. Het gaat om Diego (Verdi x Gran Corrado), BCO Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy), Isidor Carcaletto (Cardento x Concorde), Before (Tenerife VDL x Matterhorn) en Eclaire (Coltaire Z x Quito de Baussy).

Door het ongeval in november, dat overigens niet gebeurde met paardrijden, is Alfredo Hernandez tot volledige inactiviteit gedwongen. Wellicht kan hij komend najaar het rijden weer oppakken. De ruiter geeft aan dat hij zijn paarden, voor het gewone management, toevertrouwde aan Martina Romagnoli van de Haras de Ligny in België.

Niet meer bij Haras De Ligny

Toen zijn fysieke conditie het toeliet, vroeg Alfredo zijn paarden terug om ze in het dagelijks leven te kunnen beheren en om ze dicht bij hem te hebben. Tot zijn grote verbazing waren ze niet meer bij Haras De Ligny.

Miljoenen euro’s

Toen Hernandez om uitleg vroeg, zou hem verteld zijn dat hij de paarden aan mevrouw Romagnoli had geschonken. Volgens Hernandez strookt dit niet met de waarheid, omdat er geen eigendomsoverdracht werd getekend en dat het zijn bedoeling zeker niet was om ′een set paarden ter waarde van miljoenen euro’s′ te schenken.

Geen spoor te bekennen

De advocaat van Hernandez is er inmiddels mee aan het werk. “Maar het probleem is dat we de paarden niet vinden. Waarschijnlijk zijn twee van hen (Diego en BCO Milton) in Ierland. Van de andere (Isidor, Before en Eclaire) is geen spoor te bekennen.”

Gewoonweg gestolen

Hernandez roept op om iedereen die informatie heeft over deze paarden, of aan wie deze paarden werden aangeboden om te rijden of te verkopen, contact met hem op te nemen op telefoonnummer + 32 486 12 35 35. “In de FEI-paspoorten staat Alfredo Hernandez als eigenaar. Nogmaals, de paarden zijn niet verkocht of weggegeven, maar gewoonweg gestolen.”

Bron: Horseman/Horses.nl