Almelose Ruiterdagen van mineur naar dankbaar

Begin december 2021 werd de organisatie van de Almelose Ruiterdagen opgeschrikt doordat meerdere dressuurhuisjes op het Twents Hippisch Centrum ernstig waren vernield. Later bleek ook een ringmeesterhuisje bij het springterrein onherstelbaar te zijn beschadigd. De schade bedroeg tussen de vier en vijf duizend euro. Voor de teleurgestelde organisatie is er nu weer reden tot blijdschap.

“De reacties vanuit de Almelose burgerij, meerdere sponsoren maar ook vanuit de deelnemers waren enorm. Naast heel veel steunbetuigingen werd ook royaal de knip getrokken”, vertelt de organisatie.

Spontane stortingen en anonieme gift

“Meerdere trouwe sponsoren deden spontane stortingen. Er kwam een anonieme gift binnen, die de helft van de schade dekt”, vervolgt de organisatie die daarnaast van een bouwmaterialen-bedrijf alle benodigde materialen tegen kostprijs geleverd kreeg.

Crowdfunding

Verder kon het evenement rekenen op steun van deelnemers. “Spontaan kwam de roep vanuit de diverse deelnemers om een crowdfunding op te starten en deze leverde ook een bedrag van meer dan duizend euro. Het maakte dat de frustratie en teleurstelling plaats maakte voor dankbaarheid en het besef dat er velen naast ons als organisatie staan en de helpende hand bieden.”

Herstellen huisjes

Een team van vrijwilligers is inmiddels druk aan het werk om de huisjes te herstellen. De organisatie hoopt dat eind maart, wanneer het buitenseizoen weer begint, de eerste huisjes terug geplaatst kunnen worden. “Het geeft in ieder geval de harde kern van de organisatie de boost om de schouders eronder te zetten en inmiddels zijn zij al weer volop aan het werk om in juni de 54e editie van de Almelose Ruiterdagen weer plaats te kunnen laten vinden.”

Bron: Horses.nl/persbericht