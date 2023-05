Amazone en paard verrichten heldendaad en redden veulen van verdrinkingsdood

Een amazone heeft zaterdag met haar paard een veulen uit het water gered. De vrouw twijfelde geen moment toen ze in het buitengebied tussen Nieuw-Beijerland en Piershil het onfortuinlijke dier in een sloot zag liggen. Ze wist het veulen met behulp van haar paard op het droge te krijgen. Een heldin wil Sandra Maasdam zichzelf niet willen noemen: die titel komt toe aan haar merrie Fossa.

Sandra Maasdam en Carlinda Boom maakten zaterdag een wandeling met hun paarden. Ze waren nog maar net onderweg toen ze werden aangesproken door een fietster. Of ze alsjeblieft konden helpen met het redden van een veulen dat even verderop in het water lag.

Tevergeefs

“De situatie ter plekke was best chaotisch. Veel mensen probeerden het veulen tevergeefs naar de kant te roepen. Een vrouw was zelfs het water ingegaan om het dier te redden, maar ook dat mocht niet baten”, vertelt Sandra Maasdam. Toen het onfortuinlijke veulen het paard Fossa zag, gebeurde er iets bijzonders: ze baande zich door het water in de richting van Fossa.

Op het droge

Vervolgens liep Maasdam met Fossa naar het stuk van de sloot waar de helling het minst steil was. Het veulen volgde de twee en wist daar bij dat stuk op eigen kracht op het droge te klauteren. Daarna diende de volgende uitdaging zich aan: het veulen vangen. “Door de drukte ter plekke lukte dat niet”, vervolgt Maasdam.

List

Daarop bedachten Maasdam en Boom een list: gewoon hun wandeling vervolgen en dan zou het veulen wel volgen. Dat gebeurde ook. Een stuk verderop passeerden ze een paardenverblijf. Ze liepen het terrein op om het veulen in die veilige omgeving ‘te parkeren’. Eenmaal daar hoorden ze ook wat eerder die dag was gebeurd.

Vier veulens uitgebroken

In het nabijgelegen Piershil waren bij een paardenhouder vier veulens uitgebroken. Twee veulens wist de eigenaar eigenhandig te vangen. De vierde was ook te water geraakt, op een andere plek in Nieuw-Beijerland. Die kon met hulp van de brandweer op het droge komen.

Eén echte topper

Op sociale media wordt de hulpactie van de amazones gezien als heldhaftig. Op de Facebookpagina van de politie worden de vrouwen en paarden omschreven als toppers. “Een mooi compliment natuurlijk, maar eigenlijk is er maar één echte topper: Fossa. Ze nam de moederrol op zich en kon zo de drenkeling redden.”

Bron: AD / FB