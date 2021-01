Amazone wil na horror-ongeluk weer wedstrijden gaan rijden

Maija Vance (29) raakte in september 2018 verlamd na een dramatisch ongeluk met haar paard. De jockey deed mee aan een paardenrace in Nieuw-Zeeland toen het volledig misging. Vance en haar paard kwamen ten val. Haar ruggenmerg was verbrijzeld en ze zou haar hele leven in een rolstoel moeten zitten. Nu, twee jaar later, zit ze weer op het paard en wil ze weer gaan meedoen aan een wedstrijd.