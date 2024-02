Amber Kortzorg: ‘Ik heb me als journalist nog nooit zo onveilig gevoeld als in de paardenwereld’

In het programma Van Roosmalen en Groenteman van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman deed Marcel van Roosmalen gisteren verslag van zijn bezoek aan Horse Event in de Brabanthallen op zondag. Op dat verslag haakte hoofdgast Amber Kortzorg, journaliste en onder andere presentator van Kassa, in. Zij meldt: "Ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld als in de paardenwereld."

Kortzorg zegt als ze aanschuift bij Van Roosmalen en Groenteman: “De paardensport, dat besef je niet, dat is een miljardenbusiness. Ik heb met Kassa wel eens een item gemaakt over paarden en over onveiligheid gesproken: ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld als journalist als in de paardenwereld. Kom er niet aan! Aan alle kanten is geprobeerd om die uitzending tegen te houden.”

Van Roosmalen gaat er sarcastisch op in en vertelt over zijn minireportage: “Ze willen controle houden. Henk Bleeker (die aanwezig was op Horse Event, red.) is een van de fatsoenlijkste mensen in de paardenwereld. En dat zegt wat.”

Kassa

Het programma Kassa maakte in 2023 een item over vermeende misstanden op maneges, dat is waarschijnlijk het item waar Kortzorg aan refereert. Lees hier meer.

