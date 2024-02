Amber Kortzorg nuanceert uitspraak: ‘Het was geen goede woordkeuze’

Journaliste Amber Kortzorg deed afgelopen maandag in het programma Van Roosmalen en Groenteman een opvallende uitspraak over de paardenwereld. Kortzorg zei dat ze zich als journalist nog nooit zo onveilig had gevoeld als in de paardenwereld. De redactie van Horses nam contact op met Kortzorg voor nadere uitleg, de journaliste nuanceert haar woorden in een reactie.

De uitspraak van Kortzorg had betrekking op het Kassa-item over misstanden op maneges. In de uitzending kwam onder andere FNRS-directeur Haike Blaauw aan het woord.

Kortzorg legt het volgende uit over haar uitspraak in Van Roosmalen en Groenteman: “Het gesprek met de FNRS in de studio naar aanleiding van de gevonden misstanden op diverse maneges was juist erg constructief.”

Proces voorafgaand aan de uitzending

“Mijn opmerking ging over het journalistieke proces voorafgaand aan de uitzending waarbij het lastig bleek partijen voor de camera te krijgen en vanuit de paardensector is getracht de uitzending te beïnvloeden. Zeker bij een onderwerp over paarden, verwachtte ik een dergelijk krachtenveld niet. Het woord ‘onveilig’ had dus geen betrekking op FNRS. Het was geen goede woordkeuze.”

Lees ook:

Bron: Horses.nl